一個人的台菜、免費咖啡喝一整年 馨苑旗艦店進駐台中機捷特區

馨苑小料理全新概念旗艦店「松竹店」進駐台中機捷特區。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 連續六年獲得《米其林指南》必比登推薦的台菜品牌馨苑小料理，今（4）日正式宣布全新概念旗艦店「松竹店」進駐台中機捷特區開幕，除了主打「一人食台菜」，也招待前1000名客人可以連續一整年天天來店都有免費咖啡喝。

今天有總統府資政劉昭惠、台中市政府秘書處謝佳蓁處長、捷工局副局長陳育正、立法院中辦主任邱俊龍等人親臨現場共襄盛舉。

馨苑小料理創辦人鄭乃綱分享：「馨苑小料理透過小份量餐點設計，搭配不同風味的咖啡，讓台菜走入年輕人的視野，藉此方式將台菜的美好傳承。本次馨苑小料理松竹店並非單一據點升級，而是整合菜單設計、空間配置與會員制度的「展店模組實驗場」，目標是讓台菜從節慶餐桌，走進日常生活，成為個人用餐、商務午餐與輕社交的新選項。」

廣告 廣告

台中市政府秘書處處長謝佳蓁表示：「市府團隊接待外賓時常以美食會友，馨苑一直是接待外賓的台菜餐廳首選，曾經接待來自印度的賓客，對方對於馨苑的餐點感到非常驚艷，進而愛上台菜，謝謝馨苑持續透過道地的台菜料理讓世界認識台中。」

松竹店開幕同步推出「365 免費咖啡」。自2月4日起，前1,000組來店消費顧客可獲金屬卡會員資格，於一年內來店消費即可享有每日一杯免費咖啡，並提供多款特調咖啡續杯優惠。

在空間規劃上，松竹店以現代曲線與溫潤木質調性，打造兼具隱私與開放感的都會用餐環境，特別設計單人友善座位，降低獨自用餐的心理門檻。選址位於北屯機捷特區，距舊社捷運站步行僅約1分鐘，鄰近住宅與商業機能，預期將成為當地居民用餐與咖啡聚會的新據點。

松竹店亮點之一為首度完整推出「Ethnic Coffee Collection 台灣族群咖啡風味系列」，以客家、閩南、眷村、新住民、原住民五大文化脈絡，作為咖啡風味設計靈感，透過不同產區與焙度，轉譯出台灣文化中的風味輪廓。在咖啡專業端，馨苑選擇與業界實力備受肯定的芒果咖啡合作，負責風味結構與品質把關，此系列也被視為馨苑未來在咖啡商品化、跨界合作與品牌識別上的重要基礎。

膳馨餐飲集團表示，隨著單身人口與小家庭比例持續攀升，「一人食」與強調個人化體驗的餐飲型態，已成為不可忽視的市場成長動能。面對2025年台中全年新展店超過500家的高度競爭環境，馨苑小料理透過展店模組化的經營嘗試，為台菜市場開闢不同於傳統宴席的發展路徑，同時也為後續擴張累積可複製的營運經驗。展望未來，馨苑小料理不僅持續深化台中布局，更象徵台灣餐飲的國際潛力。相關資訊可關注品牌官網與官方社群平台。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賞櫻花、走步道、品咖啡 惠蓀林場春節走春好去處

哽咽喊罪不至死！陳怡君：不敢說「脫黨參選」但選民會支持我