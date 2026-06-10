一個人的旅行也可以很療癒！ 日月潭馥麗溫泉大飯店推「獨旅假期」

當旅行不再只是打卡、不再只是「一群人才叫出遊」，愈來愈多女生開始選擇一個人上路——不是因為孤單，而是因為終於有勇氣，把時間全部留給自己。

夏天最適合前往戶外泳池及戲水池(圖/日月潭馥麗溫泉大飯店)

位在日月潭貓囒山麓的日月潭馥麗溫泉大飯店，今年夏天推出了一泊二食雙泉療癒「獨旅假期」專案，從 2026 年 6 月 10 日起至 9 月 30 日止，單人平日入住每房 NT$5,990，把一趟好好休息的旅程，整整齊齊打包進來。這間曾榮獲「Luxury Travel Guide」年度最佳豪華溫泉度假村的中台灣溫泉優質首選，顯然非常懂得一件事：真正的奢侈，是安靜地對自己好。

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「經典湯語房」山景盡收眼底，彷彿置身森林的懷抱之中(圖/日月潭馥麗溫泉大飯店)

住進 13 坪的湯語世界，讓身體先放假

踏入「經典湯語房」，13 坪的空間以溫潤木質調鋪陳，光線柔和，窗外是一片靜謐的山林綠意。黑色大理石砌成的深泡湯池緊倚大窗而設，浸泡其中，山景盡收眼底，彷彿置身森林的懷抱之中。

這裡提供的，是日月潭地區少見的「乾濕雙溫泉」體驗。浴室內引自天然的碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」，水質滑順細膩，泡完皮膚柔嫩有感，是洗去城市風塵最直接的儀式。

引進自日本玉川的「二階段岩盤浴」(圖/日月潭馥麗溫泉大飯店)

躺上岩盤浴，讓礦石能量暖進骨子裡

光是泡湯還不夠，馥麗的「二階段岩盤浴」才是讓許多回頭客念念不忘的秘密武器。這套乾式溫泉系統引進自日本玉川，採用三種珍稀礦石，其中以北投石最為特別——北投石在全球僅有台灣北投與日本玉川兩地產出，其所釋放的能量能溫熱臟腑、促進循環，被譽為天然的「能量礦石」。旅人穿著日式浴衣平躺於木製岩盤床上，讓礦石的熱能從背脊緩緩滲透，不知不覺間，肌肉便開始一層層地鬆開。這種由內而外的溫熱感，和泡湯截然不同——更深沉，更靜定，更像是讓身體真正說了一聲「謝謝你，終於讓我休息了」。

由專業芳療師提供spa按摩(圖/日月潭馥麗溫泉大飯店)

40 分鐘的按摩，柔中帶剛剛剛好

泡完湯、蒸完浴，「獨旅假期」專案還貼心內含一堂 40 分鐘的經絡油壓按摩，由專業芳療師以掌心與前臂，融合中式經絡穴位理論與西式芳療精油手法，推、抹、滑之間精準疏通全身淋巴與經絡。那種「柔中帶剛」的力道，既不會讓人痛到憋氣，又足以到達深層肌肉，按完之後，整個人輕飄飄地像被重新組裝過一樣。

「經典湯語房」光線柔和，窗外是一片靜謐的山林綠意(圖/日月潭馥麗溫泉大飯店)

尋味時光：一泊二食與專屬森林香氣的陪伴

一個人旅行最累的事之一，往往是「要吃什麼」。馥麗的「獨旅假期」把這道題也答好了：專案包含活力早餐及一客主廚精緻晚餐（原價 $880+10%），讓旅人從抵達的那一刻起，就可以只專注在感受上，而不是 Google 地圖上。此外，每房還加贈限量版《專業農—肖楠成林》旅行組，把貓囒山的森林氣息凝縮成實體的香氣陪伴，讓這趟旅程的美好記憶，在回到日常之後仍能繼續延續。

暑假旺日不加價，說走就走的理由又多了一個

難得的是，7、8 月暑假期間，週一至週四旺日一律不加價，讓彈性安排行程的旅人不必為了「避開旺日」傷透腦筋。有時候，一個人去旅行，不是因為沒有人陪，而是因為那份屬於自己的靜謐時光，珍貴到不捨得分享。日月潭馥麗的「獨旅假期」，為的正是這樣的妳——那個偶爾需要把自己還給自己的妳。更多資訊請參閱日月潭馥麗溫泉大飯店官網

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