個人網紅收入課稅規範出爐 財政部：明年6/30前輔導期免罰

財政部公布，個人網紅的收入，也應依法申報個人綜合所得稅。（資料畫面）

財政部今（23日）公布新規範，指出個人網紅若在社群媒體、影音平台或線上媒體發表創作內容並取得收入，應依法申報個人綜合所得稅，財政部表示，至2026年6月30日前為輔導期，期間若未完全依規辦理，免罰，並呼籲相關人士主動向稅捐機關申報及繳稅。

財政部今日發布「個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範」，該規範適用於「免辦理稅籍登記課徵營業稅」的個人網紅收入，此類個人網紅若自行經營各平台帳號、上傳影音或圖文內容，並獨力負擔業務成本與盈虧風險，從平台取得廣告分潤、訂閱收入、直播分成或觀眾打賞等，被認定為《所得稅法》的「執行業務所得」。

財政部指出，個人網紅提供創作內容（即表演勞務）透過平台傳送給觀眾，整個過程同時涉及網紅、平台與觀眾，只要其中交易流程任一環節與我國產生經濟關聯，相關收入就屬於我國來源收入。

財政部舉例，若一名住在台灣的個人網紅，將作品上傳到海外平台，並取得10萬元，其中來自台灣觀眾收看的部分為8萬元，因創作地及勞務提供完成地均在我國，境內利潤貢獻程度為100%；另有2萬元來自海外觀眾，因創作地在國內、勞務提供完成地在國外，境內利潤貢獻程度為50%，合計後，該網紅的我國來源收入為「8萬元×100%＋2萬元×50%」，共計9萬元，再依規定扣除必要費用後，申報個人綜合所得稅；其餘海外部分，則依所得基本稅額條例規定申報。

財政部進一步表示，國內平台以及已完成稅籍登記的境外平台，在給付屬於我國來源的網紅收入時，自2026年1月1日起，應依規定扣繳稅款、申報及填發扣（免）繳憑單，此外，若境外平台把廣告服務銷售給海外廣告主，但廣告是由台灣的免費觀眾觀看時，仍屬在我國境內銷售勞務，該平台應依法課徵營利事業所得稅。

財政部考量新制上路初期，網紅與平台可能尚不熟悉相關作業，規劃至2026年6月30日為輔導期間，在此之前若有未完全依規定辦理的情形，原則上不處罰，並呼籲相關人主動向稽徵機關辦理申報、繳稅事宜。