一個人輕鬆開吃！7-ELEVEN火鍋湯品升級，MUJI票選出最強湯底

（圖／7-ELEVEN提供）

隨著立冬到來、寒意漸濃，正是想喝熱湯、補氣養身的季節，這時不必特地跑火鍋店，7-ELEVEN、MUJI無印良品就能一次滿足所有暖胃需求。

7-ELEVEN去年逾千間門市整合外送服務開設「饗喫鍋」火鍋專區，與各大知名火鍋品牌合作，獨家開發可常溫保存，微波即食的鍋物「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「這一小鍋經典石頭鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」等，冬季高人氣冷藏個人鍋物「太和殿麻辣鍋」則於11月12日起回歸販售；冷凍鍋物首次與入選Netflix原創紀錄片《世界小吃》「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出冷凍微波即食個人化鍋物「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」，另結合冷凍暢銷鍋物「Homeal x石二鍋 爆香石頭鍋」共同推薦，簡單加熱就開吃，也攜手台南晶英酒店開發「紅燒羊肉爐」、「酸菜白肉鍋」與「濟州泡菜鍋」3款經典冷凍湯底。

7-ELEVEN也全新開發「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」，冷凍湯品再次與米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」聯名推出具有蒜香、雞肉的鮮甜與溫潤口感的「Homealx膳馨 古早味蒜子雞湯」，並有自有品牌「星級饗宴」攜手美福大飯店米香台菜餐廳「麻油燉雞盅」等冬令時節溫補湯品。

「饗喫鍋」火鍋專區，以全天候自煮即食、一人可開鍋為訴求，今年秋冬將瞄準最受年輕世代歡迎的客製化鍋物趨勢，引進個人份量食材，匯集湯底與配料等近百項商品。（圖／7-ELEVEN提供）

另外，MUJI無印良品舉辦「湯底人氣票選」活動，邀請消費者從13款台灣在地開發的火鍋湯底中，選出心中最喜愛的風味。活動期間共吸引6,644位顧客熱情參與，最終由「雪濃牛骨湯底」以1,151票（占比17.3%）高票奪冠，成為今年最受歡迎的湯底口味，第二名到第五名分別是相撲鍋湯底、蘿蔔泥醬露湯底、辣味柚香湯底和壽喜燒湯底。若你還沒有嚐鮮，可以從榜單中挑選喜愛的風味，無論是與親友共享，或為自己準備一鍋溫暖料理，在這個秋冬添上一份暖意與美味回憶吧！

MUJI無印良品舉辦「湯底人氣票選」活動，由「雪濃牛骨湯底」奪冠。（圖／MUJI提供）

