台中有民眾到24小時營業的清粥小菜店買便當，但結帳時整個便當要價190元，要求店員分開計算。其中的糖醋里肌，份量一算，高達119元！不少網友說，都可以買一個便當了。對此，業者說，糖醋里肌每50公克算35元，都有清楚標示重量以及價格，夾的量多，價格自然就會貴。





民眾夾了分量十足的糖醋里肌 秤重後119元 但民眾自認太貴了? （圖／翻攝畫面）

滿滿一碗糖醋里肌，份量大約10小塊左右，這一碗算下來要119元，有網友說都能買一個便當了，店員告知其他配菜價格，原來有民眾到台中東區一間自助餐店包了一個便當，一共190元。民眾自認為太貴了，要店員一個一個算給他看。

一個便當190元！ 糖醋里肌高達119元 業者出面回應

店家避免糾紛 都有準備磅秤在餐檯上也有標示價格 讓消費者參考價格使用。（圖／翻攝畫面）





實際回到店家，民眾外帶自己夾菜，餐檯上每盤菜都有標示價格，像是一平匙35元，像是剛起鍋的糖醋里肌，每50公克35元，論重計價。這間自助餐店已經在當地經營10多年，東西貴不貴？其他民眾說，真的見仁見智。24小時營業的清粥小菜自助餐店，為了避免糾紛，提供磅秤讓消費者參考價錢，下回夾菜得先把價格看仔細，評估一下要吃的菜量以及荷包。





