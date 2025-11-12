【《一個俄國人在美國》音樂會】 廖元宏攜手陳介涵 異國音樂文化對話

記者黃朝琴／臺北報導

台北愛樂青年管弦樂團《一個俄國人在美國》音樂會將於18日於臺北國家音樂廳獻演，旅歐新銳指揮廖元宏領軍，與擁有美國茱莉亞音樂院、俄羅斯柴科夫斯基音樂院2大名校的雙料鋼琴家陳介涵，合作演出拉赫瑪尼諾夫《第四號鋼琴協奏曲》，展開橫跨美俄2大音樂文化的對話，也凸顯青年音樂家對多元文化的詮釋能量。

音樂會以戲劇張力與文化交融為主軸，以3部風格鮮明的作品，包括白遼士《羅馬狂歡節序曲》、拉赫瑪尼諾夫《第四號鋼琴協奏曲》與伯恩斯坦《西城故事交響舞曲》，從白遼士的狂歡、拉赫瑪尼諾夫的流亡情懷，到伯恩斯坦的美國精神，展開跨越地域與時代的音樂旅程，彷彿映照當代音樂人於異鄉逐夢的心境。

專程從法國返臺演出的廖元宏表示，拉赫瑪尼諾夫《第四號鋼琴協奏曲》為音樂家旅居紐約期間，作為作曲者身分的重新啟程，這首協奏曲雖不像第二、第三號那樣立即動人，卻展現了拉赫瑪尼諾夫晚期語言的深度與革新精神，是20世紀鋼琴協奏曲曲目中獨具魅力的一頁。

陳介涵表示，拉赫瑪尼諾夫《第四號鋼琴協奏曲》為作曲家移居美國後創作，可聽見傳統俄羅斯風格中，悄然滲入美國新興音樂語言的影響，也就是爵士的節奏感、和聲語彙的擴張，彷彿是他對身處異地的情感反應與文化交融的表現。

陳介涵的鋼琴詮釋細膩而具詩性。 （記者黃朝琴攝）

廖元宏的指揮精準而富情感。 （記者黃朝琴攝）