個別樓層餘火還在燒！香港宏福苑大火已釀55死 出動超過1000名消防
本月26日下午，位於香港新界區大埔的「宏福苑」社區發生大火，社區內8棟大樓、有7棟燃燒，根據香港消防處最新公布數據顯示，目前死亡人數已上升為55人，且失聯者超過200人，而社區內居住的多為行動不便的長者，為香港近年來最嚴重災情，該火警為5級大火，雖然大部分火勢已撲滅，但個別樓層仍有餘火還在燃燒。
據了解，「宏福苑」類似台灣的社會住宅，已有42年歷史，親民的房價讓許多人可以租屋及購買，社區內共有2千多戶，共居住約4千多人，後因社區外牆老舊，近期外圍搭起竹製鷹架施工。昨天下午，「宏福苑」突然發生火警，但據當地居民指出，火警發生時並未聽見警報聲響，且社區內多為長者，逃生不易。
火警從昨天下午，一直燃燒到今天清晨，從曝光的畫面來看，可以看到社區內多棟大樓燃燒，並頻傳出爆炸聲響，火勢於27日上午被逐漸控制，消防出動超過1000人到場灌救，出動767台消防救護車，其中，有1名37歲何姓消防員殉職。不過，由於高溫及爆炸物墜落阻礙搜救，還有多名失聯者尚未尋獲，堪稱香港30年來最嚴重火警，當地警方已逮捕建設公司3名董事等，將朝刑事案件偵辦。
