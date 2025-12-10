一個口令一個動作 大埔志工怒：港府關愛隊成「企鵝隊」

香港大埔「宏福苑」大火發生後，也點燃了香港公民社會的凝聚力，許多民眾前往災區當志工，但卻在政府「關愛隊」的進駐後，被迫退場。香港青年阿翼觀察，關愛隊被政府派來，需要「一個口令，一個動作」，所以人人都像「企鵝」般站在那邊，少有作為。

關愛隊當不成「志工」 需要命令才啟動

香港公民社會將各自的力量集結起來，在大埔「宏福苑」災區展現高效率的動員力。前往擔任志工的香港青年阿翼指出，為什麼政府關愛隊進駐後，就要志工們撤離，因為政府看不下去志工們的動員力和做事能力太好。

阿翼：『(原音)看不慣民間志工做事比起政府還要靈活，收集到的物資比政府還要多，然後做事比政府的關愛隊還要好，所以他會做不同的手段去干擾、去恐嚇、去阻礙民間志工的行動。』

發生火災的當晚，志工們就看到關愛隊「不知道要怎麼協助」的狀態，阿翼說，有人一直在努力將瓶裝水排列整齊，或是和其他居民聊天，也有人純粹站在那裡，就像企鵝一般，只有少數人像個志工。

阿翼：『(原音)在庇護中心裡面有一個關愛隊的隊員，他拿著大聲公，然後不斷重複的去講，尋找親人的攤位在裡面，什麼什麼的在哪一邊，所以我覺得關愛隊實際上有在做事的人，應該十個裡面可能只有一個吧，其他的人都是在那邊站著不知道在幹嘛。我看到在志工之間有人評論說，關愛隊是來當「企鵝」，因為廣東話裡面說一個人站著就說「企」嘛，就是「企」那個字，所以他們就說他們是「企鵝」。』

為什麼關愛隊會演變成「企鵝隊」？阿翼表示，因為關愛隊太依賴政府指揮，如果政府沒有命令下來，成員就不會做進一步的事，相當於一個口令一個動作。阿翼：『(原音)所以當他們來到廣福平台的時候，政府又沒有給他們明確的指令說，除了看管他們帶來的東西之外，還有什麼可以做，或者是他們根本不知道其實民間已經有很多捐贈的物資進來了，他們就不會懂得自己去應變，就會愣在原地、就可能跟其他人聊天，或是什麼也不做。』

建制派人士踴躍報名關愛隊 目的不一

阿翼指出，各區的關愛隊有不少建制派的外圍團體前來報名，由政府進行評選，所以這些關愛隊大多是建制派人士與親中共的人，也早就在香港不同的社區建立起相關組織，而每個人加入的目的有所不同，有人純粹聯誼或想當志工，也有人是想支持中共或特定的政治人物。

他說，關愛隊無法給民間志工有信任感，所以當政府告訴志工們必須撤離，物資他們會接管時，志工們寧願叫大貨車來運走，將一大堆物資運到其他民間志工平台，也不願留給關愛隊處理，深怕無法發放到災民手上。

阿翼：『(原音)警方跟民間的志工去溝通廣福平台上面的志工物資站，連同什麼情緒輔導或者是急救站、外籍移工的服務處、聚集點這些什麼的，這些全都要在災難發生的兩、三天之後要撤離，政府把民間的志工趕走之後，現在廣福平台變成一個很大的平台，中間只有幾個警察跟民眾安全服務隊的帳篷，它幾個帳篷就占了整個平台，整個平台大部分的區域就圍封起來，就浪費這些空間。』

看到這樣的情況，加上政府將焦點擺在「以災亂港」的議題上，讓阿翼認為，政府做這些事不是以幫助災民為第一要務和最大的依歸，而是以自身建制派的一黨之私，和統治的穩定性，作為第一要務，令人不滿。

回首2008汶川大地震 中國民間組織遭打壓

中國時事評論人陸青表示，在中國大陸已經沒有那麼多民間志工，因為早已被中共打壓殆盡，現在的「民間組織」都要掛靠在政府的行政部門下。他回想，中國在2008年汶川大地震發生時，曾催生出許多非營利的民間組織，但後來就被政府用各種各樣的方式擠壓、卡脖子，把這個勢頭遏制住了。

陸青：『(原音)我覺得香港的大陸化，在未來是一個趨勢，但政府可以用各式各樣的方式，用浸潤性的方式，來逐漸實現他權力主導式的對社會的管控，而不是一個自治，未來香港也會加劇一體化，實現這種統合。』

不過，陸青也提到，這樣的統合會不會到最後連香港的社團相關法令都被中共廢掉？他直言，中共到不了那一天「就會垮台」，中共能對香港加強相關管控，可是玩不成對香港民間組織與公民社會的「閹割」。