「一個台灣，兩個世界」 蕭美琴登歐洲發聲VS.鄭麗文追思共諜
[Newtalk新聞] 今（8）日，台灣政壇出現強烈對比的一天：副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，前往歐洲議會出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說，象徵台灣外交的重大突破；同日，國民黨主席鄭麗文則出席統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念因共諜身分被判處死刑的吳石等人，引發民進黨立委吳思瑤及社會輿論激烈批評。
民進黨立委吳思瑤指出，這是同一天發生的兩件事：蕭美琴「驚喜」現身挺台國際會議，鄭麗文「驚嚇」出席紅統共諜活動。蕭美琴以台灣副總統身份踏上歐洲，並首次在國際重要組織發表演說，展現突破性的外交突圍，帶給台灣人民無上的光榮。
相較之下，鄭麗文追思「叛國投共」的共諜行為，吳思瑤直言，這是對中華民國的背棄。吳石在1950年被蔣介石政府破獲共諜案並判處死刑，他曾是中共安插於國民黨內的最高諜報人員，負責竊取國家機密，若未被揭發，中華民國可能早已不復存在。吳思瑤批評，鄭麗文此舉不僅褻瀆國軍烈士與遺族，更是對白色恐怖受難者的羞辱。
吳思瑤強調，這並非單純的政治思想差異，而是嚴重的價值偏差。她指出，鄭麗文上任前即派副主席赴中國會見國台辦官員，合作推動統一；上任後又追思中共眼中的「烈士」，扭曲歷史、背棄中華民國，「一個台灣，兩個世界！」
台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度
蕭美琴突現身歐洲議會 ! 罕見以副總統身份在布魯塞爾演說 外媒：恐再激怒北京
