「一個孩子、一個家」授證 花蓮縣長徐榛蔚：接住脆弱生命

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】用愛陪伴孩子走過風雨的旅程，也是一場家庭與生命彼此成就的溫暖相遇。花蓮家扶中心於1月31日在吉安國小舉辦「115年花蓮縣寄養家庭授證暨新春餐會」，以「寄得與你的每一天」為主題，邀集寄養家庭、寄養兒少及相關單位齊聚一堂，透過影像、互動與笑聲，回顧一路相伴的溫馨時光。

活動中共有50戶寄養家庭接受縣府授證，由花蓮縣長徐榛蔚與社會處處長陳加富親自頒發聘書，感謝寄養爸媽多年來以無私的愛與耐心，為遭逢家庭變故的孩子撐起一個安全的家。典禮中特別表揚一戶屆齡退休的寄養家庭，肯定其長年陪伴多名寄養兒少成長，在孩子最脆弱的時刻伸出溫暖雙手。

徐榛蔚表示，寄養家庭不僅提供生活照顧，更給予孩子情感支持與安全感，讓孩子即使身處困境，仍能感受到被珍惜、被接住的溫暖。縣府將持續與家扶中心攜手合作，成為寄養家庭最堅實的後盾，讓更多孩子在愛中成長。

家扶基金會執行長周大堯也到場參與親子運動會，為參賽的寄養家庭加油打氣，現場氣氛溫馨熱鬧。活動同時展出「寄得與你的每一天」寄養生活攝影展，一張張影像記錄著日常中的微笑、擁抱與成長片刻，呈現寄養不只是照顧，更是一段深刻而珍貴的生命連結。

授證儀式後，寄養家庭與孩子們一同餐敘，分享照顧經驗與生活點滴，彼此交流心路歷程，展現寄養家庭之間相互支持、彼此打氣的溫暖網絡。

徐榛蔚也關心寄養家庭的照顧負荷與生活支持，指出花蓮縣政府每年投入至少新臺幣2,000萬元推動寄養服務，提供寄養生活補助，兒童每月27,927元、少年每月31,030元；自115年度起，照顧特殊需求或身心障礙兒少者，每月另增加3,103元至9,309元不等，照顧未滿2歲幼兒另加發6,202元，並提供健康檢查、喘息服務、到宅親職指導等多項支持措施，協助寄養家庭安心照顧孩子。

縣府也指出，目前縣內55歲以上的寄養照顧者已超過55%，隨著在職寄養家庭逐年退休，新加入家庭數量尚不足以補足缺口，寄養服務面臨世代接力的關鍵時刻。縣府誠摯邀請年滿25歲、具備穩定收入與安全居住環境，並願意以愛與耐心陪伴孩子的家庭，加入寄養行列，一起為需要幫助的兒少築起溫暖的避風港。