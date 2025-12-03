一個念頭損失6億…486先生審視人生資產負債表：我沒車，竟是超級富豪？
記者李鴻典／台北報導
電商企業家486先生陳延昶一路努力拚搏翻身當上老闆，他也經常分享自己的人生經歷；486先生今（3）天發表長文《我居然是超級富豪？審視我的人生資產負債表》，他提到，「我居然是超級富豪」這個標籤在他的財富數字上是成立的。但在人生裡，真正的富足，從來不是銀行戶頭裡的長度；真正的富足，是你有能力選擇善良，並且去實踐它。真正的富足，是你有勇氣堅持信念，即便代價高昂。
486先生說，最近，一個金融界大佬告訴他，根據全球通行的標準，他屬於「超級富豪」。「我靠，這個詞聽起來非常遙遠，遙遠到我覺得它在形容另一個人。因為在我的世界裡，生活根本是另一番模樣」。
486先生說，家裡的大小事，都是太太親自打理。週末他負責倒垃圾，沒有傭人，因為我們相信「家」應該有親手經營的溫度。太太搭公車，他為了節省時間偶爾搭計程車。我們沒有汽車，生活簡單純粹。 這，就是一個「超級富豪」的日常。
沒有司機，沒有應酬。「對我而言，最奢侈的社交，是推掉那些不必要的飯局，讓孩子們隨時都找得到我。不管我在書房怎麼忙，只要兒子或女兒跑進來找我撒嬌、說話，我一定會停下所有的事情，專心地聽，專心地回」應。
「因為我知道，螢幕上的資訊可以等，但孩子的成長，轉瞬即逝。」486先生寫道，自己已經快60歲，真心認為人生的資產負債表，標的物從來不只是金錢！ 如果人生是一張資產負債表，那麼在不同的階段，他追求的「資產」和背負的「負債」，是一直在改變的。
486先生描述：
第一階段：資產是「生存」，負債是「匱乏」的恐懼。
剛退伍時，高職畢業的他一無所有。那是一個對未來感到茫然，卻又充滿拚勁的年紀。家裡經濟狀況很差，目標單純到只剩下一個字：錢。為了生存，一塊錢必須當兩塊錢花，每一分支出都要計算。在當時深刻知道，若不去拼，那真的是一無所有。
第二階段：資產是「安定」，負債是「時間」的流逝。
結了婚，有了孩子，在公司也拼到了主管職位，成了標準的中產階級。看似安定的生活，卻讓他成了家庭的「缺席者」。
每天清晨出門，深夜返家，用時間換取金錢，卻快要錯過孩子的童年。在與父親合力還完房貸後，毅然決然地離開大企業，投身創業，只為奪回時間的主導權，真正地「回家」。
第三階段：資產是「富足」，負債是「健康」的透支。
創業維艱，但也回報豐厚。網路事業的成功，讓他的資產數字呈倍數增長，卻也悄悄失去了健康。當身體發出警訊時，才驚覺戶頭裡再長的數字，也換不回一夜好眠。於是，兩年多前，選擇退休，重新學習生活。
第四階段：資產是「責任」，負債是「挑戰」的承擔。
原本以為悠閒的日子會一直過下去。但今年，市場風雲變幻，看著自己一手創立的事業面臨挑戰，無法置身事外。
486先生透露，今年五月，在思索很久也猶豫很久，選擇重出江湖。這一次，驅動他的不再是生存的恐懼，而是一份無法割捨對同仁的責任。「老實說，我曾經不止一次想過，乾脆把公司結束或賣掉算了，我可以在全世界自由自在地旅行，非常悠哉地過生活。但是看到許多的同仁，我其實是對大家都有一份責任感，所以決定復出」。
一場價值六億的抉擇
在商場上，有一個不成文的默契：大多數的生意人，不太會為自己的政治傾向做表態。和氣生財，默默賺錢，是普遍的共識。「過去的我也一樣，有時在臉書上不經意流露了些許想法，同事便會立刻刪文並提醒我」。
486先生憶及，2020 年那一次的總統選舉。那段時間，他陷入前所未有的焦躁。看著韓國瑜先生勢如破竹，他內心極度掙扎：是繼續沉默，保住生意？還是為了台灣，勇敢站出來？ 換做是你，換做是各位，你會怎麼選擇？
「我掙扎了很久，最終，我選擇了後者。我還是跳出來了。」在當時那個高度對立的社會氛圍中，這個決定帶來的衝擊是立即且巨大的。生意遭受了重創。486先生說，一開始，粗估損失的營業額可能是一、兩億，直到後來靜下心來盤點，才發現那一年的營業額，足足少了六億。
「但我必須很真誠地說，直到今天，我對這個決定沒有一絲一毫的後悔。因為我知道，如果我為了賺錢而對自己的信念有所顧忌、充滿算計，那麼，我會打從心底瞧不起我自己」。
當然，也預料到了隨之而來的網路攻擊。486先生表示，有些人因為政治立場不同，開始用「淘寶貨」來抹黑。對於這些抹黑與嘲諷，他並不在乎。「當我決定站出來的那一刻，我就知道這一切必然會發生。如果時間能重來，我依然會做出同樣的選擇，一樣堅定地站出來」。
「對，從小沒媽媽，小學因為經濟困難被送去親戚家寄養了四年半的我，早就學會不怕風雨！這群智障對我的嘲諷，在我看來就是一群吃屎的人而已」。
所謂的富足，是為了讓大家一起變得更好，486先生還說，多年前經常到偏鄉國中跟孩子演講，多年前可能老朋友還記得，他每週日早上五點半準時在臉書直播經營心得，經常有線上兩千多人一起成長。為什麼我現在依然願意在這分享人生的經驗？甚至，當年為何願意承受巨大的商業損失，也要說出心裡的話？
486先生強調，這一切的初衷：希望大家一起變得更好，讓社會、國家、下一代都能更美好。
「從我童年的經歷開始，一個從小沒媽媽、被寄養、國中當油漆童工的孩子，能一步步走到今天，我深知這段路有多麼不容易。所以我分享我的經驗，是希望讓年輕人少走一些彎路，讓他們相信『如果連我都可以，你們一定更可以』」。
「我分享，不是想被感謝，也不是想當什麼人生導師。我只是單純地希望，這個社會更好，我們的國家更好，我們的下一代能有更好的未來」。
486先生說，寫到這裡，回頭看那句「我居然是超級富豪」。或許，這個標籤在財富數字上是成立的。但在他的人生裡，真正的富足，從來不是銀行戶頭裡的長度。真正的富足，是你有能力選擇善良，並且去實踐它。真正的富足，是你有勇氣堅持信念，即便代價高昂。
