一個文史才子的商業博弈：張安平的國際化棋譜
「水泥，是文明的骨骼，也是城市的肌肉，縫合了山與城，連接了海與人。」
「台泥營運的不只是一個水泥工廠，是一套文明的系統。
我們不只是在減碳，我們是在為地球追回時間。」
1月初，百億CEO班 學員在充滿書香氣息的空間，拜訪這家今年邁入80年的老牌水泥巨人—台泥公司，眼前與大家面對面的企業大師，是台泥企業團董事長張安平。商周集團執行長郭奕伶在開場時從這段文字切入。在場學員莫不聞之動容。
這呈現的不只是文采，更是水泥產業對人類文明發展的獨特觀點與全新定位。
這其實是張安平在去年股東會上一字一句親口唸出來的句子。你想不到的是，這如詩的句子，也是出自「血管裡流的都是水泥」的張安平之手。
台泥是台股「天字第一號」企業，股票代號1101。說台泥「老」，卻健步如飛——自張安平2017年臨危受命接班至今不到10年，這家昔日高汙染企業，已成功轉型為橫跨11個產業、布局19個國家的綠能企業團，2024年營收更創下歷史新高。
張安平經營跨國事業的邏輯，從來不是單純的數字與目標，更多的是一場關於「歷史」與「策略」的深度博弈。
▍識局：從歷史軌跡看到中國市場的「懸崖」
張安平的核心思維始於對宏觀趨勢的深入研究。他認為經營者必須看懂產業的 Pattern（模式），例如他從歷史資料發現，水泥市場的人均消費量與國家GDP息息相關，當人均水泥消費走到平臺期（高原期），不出3到5年，市場就會出現「跳崖式」的下跌。因此，早在2017年他接掌台泥的第一年，就看到中國市場的這個跡象，並果決拍板將台泥國際從香港證交所下市，同時降低對中國市場的依賴，轉向歐洲市場與發展能源產業。
果不其然，中國人均水泥消費量，從2016年的1.6噸高峰走到2021年初的平臺期，之後便雪崩式下滑至今，估計還將持續跌到1噸以下。而中國市場占台泥營收占比，也從2016年最高的80%，調整至今僅占20%，同時歐非市場已擴張成長達4成以上。
▍格局：經理人看2-3年，企業家要看5年後
台泥從2018年起，花了5年才算完成生產部署。為什麼選土耳其？因為土耳其位於歐亞地理樞紐，「我從土耳其廠運水泥到烏克蘭奧德薩，運費比我從(花蓮)和平廠運到高雄還便宜！」
進入土耳其與歐洲市場，張安平展現了極其精密的財務嗅覺。2018年年底，土耳其里拉兌美元匯率還有5到6元，至今已來到43元的歷史新低，狂貶7倍之多，台泥卻幾乎不受匯兌傷害，祕訣就在於財務結構的布局。
他將歐洲總部設在荷蘭，錢從未真正進入土耳其，而是用當地貨幣，透過在地生產、在地借貸與在地交易，實現「自然避險」(Natural Hedge)。
「你用管理者的角度看事情，通常只看2到3年；真正的企業家，你要看5年以上。」張安平向現場CEO學員強調。
▍造局：做在地人生意，你要懂你的夥伴是誰
對張安平而言，經營國際市場，除了取得在地原料與運用在地金融體系，還要思考人才問題。那要怎麼管理國際人才？
「關鍵是你要懂他的文化。」張安平毫無懸念地回答。
他舉例，你在土耳其人面前，不能講他是阿拉伯人，他會非常生氣，對他是侮辱；他喜歡被說是突厥人（Turk），是英勇的戰士，他對這個稱呼是非常自豪的。甚至連義大利人的性格，他都能根據地理與血緣區分為三種人。
張安平和幹部到歐洲視察時「我們大部分沒有談管理，全部都在講歷史和地緣政治。因為當我們變成一個國際公司，我們必須知道我們的partner到底是誰。」
順著話題，張安平還聊起殖民歷史、海權國家、門羅主義（Monroe Doctrine）與羅斯福推論（Roosevelt Corollary），連結到川普最新的外交政策。「各位要做國際生意，其實和歷史跟政治的發展是有關係的。」他強調。
▍布局：要看懂棋譜的策略邏輯，而非招式
張安平熱愛下棋，但他反對盲目追求所謂的最佳實務（Best Practice）。他認為，Best Practice 往往只適用於特定的時代與前提條件，而這些條件在瞬息萬變的商場中幾乎不會重複出現。
「Best Practice 是 Move（招式），思想後面做這個動作的完整邏輯才是重點。」若將策略比喻為棋局，看棋譜不是教你怎麼做下一個Move，你該看的是它的策略邏輯。
文／羅惠萍
圖／程思迪
其他人也在看
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
達人理財／年改逼出投資力 退休校長靠一招年領息百萬
公教人員年金改革，讓許多原本對投資不關心的老師與校長們，被迫重新思考退休金的安排，富山國小前校長鄭孟忠就是其一。原本錢只放定存的他，因年改試算結果落差過大，開始正視「不能只靠制度養老」的現實，因此從2018年底開立人生首個證券戶，僅用6年時間便將400萬元資產滾大至1,500萬元，去年光是ETF配息就創造超過110萬元的被動收入，等於退休後還繼續領一份校長薪水。
群創斜槓封裝夯3／手握四百億現金 洪進揚揭群創活化資產新佈局
群創董事長洪進揚2018年剛接任的時候，股價與市值落後同業友達一段差距，但是，2024年開始把南科四廠賣給台積電，活化資產後取得銀彈收購Pioneer，並且成功跨入面板級封裝，體質開始出現變化，如今市值也大幅領先友達，在手握四百億現金，2廠和5廠也逐步清空的情形下，未來會如何持續掌握投資機會進行新的佈局，備受矚目。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
國發基金賺錢了！台積電一股不賣 去年盈餘仍達384億元
國發基金賺錢了！國發會今（3）日舉辦年終記者會，會間記者提問2025年國發基金績效如何？國發會則回應，2025年盈餘暫估為384.9億元，對於信保2500億元仍有一定的支持資金，但仍希望公股、民營銀行共同參與。而根據2024、2025年兩年報資料顯示，國發基金持有台積電幾乎是一股未賣，持股金額維持4.97億元。
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
記憶體急轉直下滿江綠！南亞科、華邦電全倒還會回來嗎？族群急殺「這原因曝光」跌破眼鏡
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股2日遭逢重挫，加權指數一口氣下殺逾400點、回測月線支撐，原本1月最火熱的記憶體族群瞬間從領頭羊變成重災區，盤面一片...
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
電子五哥臉綠！廣達跌近3%最疲弱 緯創摔破130元大關 分析師示警：別擋山上滾石
受到美股大跌影響，台股今（2）日盤中重挫689.66點至31,374.09點失守月線，電子五哥包括廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938）、仁寶（2324）、英業達（2356）同步回檔，其中廣達重摔近3%最疲弱，緯創亦跌破130元整數關卡。啟發投顧分析師郭憲政指出，緯創目前的股價結構「就像從山上往下滾的石頭，在尚未見底之前，不適合貿然去擋」。
記憶體摔一片！華邦電等10檔打到跌停版 分析師1理由：能買但別重壓
記憶體族群受到美股拖累，今（2）日出現集體拉回，截至收盤，包括華邦電（2344）、南亞科（2408）以及群聯（8299）共有10檔遭打到跌停版，記憶體慘成台股重災區。分析師表示，目前可以考慮逢低布局，但留意農曆年前，短線上的波動會相對較大，因此不建議在此時重壓大筆資金。
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
華邦電、南亞科崩跌警訊？傳陸廠「賤賣記憶體」 專家一次全解析
台股3日暴漲571點，但記憶體族群卻再度慘遭血洗，傳出陸廠發動低價戰，導致華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重摔，跌幅約9%~5.6%不等。不過，專家點出三大疑點，直指這類利空應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」，建議投資人冷靜應對，待記憶體股價拉回修正，反而是逢低進場的良機。
記憶體又翻車？群聯率先翻黑 旺宏漲停打開
記憶體類股群聯開高走低，盤中翻黑來到2045元，跌100元，跌幅逾5%，旺宏一度攻到漲停，但漲停打開後漲幅快速收斂至3%，連帶華邦電、南亞科賣壓加重，華邦電翻黑來到112元，跌幅逾3%，南亞科下跌逾3%，帶動台股同步走低。
《台北股市》外資2天砍近千億！投信逆轉多 台股賣壓宣洩完了？
【時報-台北電】金馬年2月開局「馬上摔」，逼近農曆年封關倒數，加以「華許拋售」現象重創貴金屬閃崩，嚇壞市場湧現下車潮，一路瘋漲的記憶體竟淪提款機，衝擊台股重摔439點，日K連3黑跌掉近1180點，所幸觸及月線後收腳。今日外資(不含外資自營商)賣超481.1816億元，投信買超50.8003億元，自營商賣超104.9774億元，三大法人賣超535.35億元。 觀察籌碼面，上周台股無極限驚驚漲，距離33K僅4點！惟法人土洋不同調，外資單周加碼174.82億元，周五卻大舉出脫512億元，今日加空481億、列今年第二大，2天累計倒貨993億，投信翻多50億終結連26賣，成今日最大驚喜，自營商連4空、累賣351億。 台股2月開局出師不利，瀕臨月線保衛戰！受累聯準會新主席偏鷹、「華許拋售」引發黃金、白銀價格狂瀉，加以連噴數月的記憶體團滅湧現跌停潮，衝擊市場信心跟著崩壞，一度大跌逾700點、低見31359點，終場加權指數收黑439.72點、報31624.03，成交值縮至7404億元，保住月線大關。 記憶體及貴金屬概念成重災區，連噴數月的記憶體族群因長江存儲傳出提前擴產消息，集體大跳水出現跌停潮，華邦