一個文史才子的商業博弈：張安平的國際化棋譜

「水泥，是文明的骨骼，也是城市的肌肉，縫合了山與城，連接了海與人。」

「台泥營運的不只是一個水泥工廠，是一套文明的系統。

我們不只是在減碳，我們是在為地球追回時間。」

1月初，百億CEO班 學員在充滿書香氣息的空間，拜訪這家今年邁入80年的老牌水泥巨人—台泥公司，眼前與大家面對面的企業大師，是台泥企業團董事長張安平。商周集團執行長郭奕伶在開場時從這段文字切入。在場學員莫不聞之動容。

這呈現的不只是文采，更是水泥產業對人類文明發展的獨特觀點與全新定位。

這其實是張安平在去年股東會上一字一句親口唸出來的句子。你想不到的是，這如詩的句子，也是出自「血管裡流的都是水泥」的張安平之手。

台泥是台股「天字第一號」企業，股票代號1101。說台泥「老」，卻健步如飛——自張安平2017年臨危受命接班至今不到10年，這家昔日高汙染企業，已成功轉型為橫跨11個產業、布局19個國家的綠能企業團，2024年營收更創下歷史新高。

張安平經營跨國事業的邏輯，從來不是單純的數字與目標，更多的是一場關於「歷史」與「策略」的深度博弈。

▍識局：從歷史軌跡看到中國市場的「懸崖」

張安平的核心思維始於對宏觀趨勢的深入研究。他認為經營者必須看懂產業的 Pattern（模式），例如他從歷史資料發現，水泥市場的人均消費量與國家GDP息息相關，當人均水泥消費走到平臺期（高原期），不出3到5年，市場就會出現「跳崖式」的下跌。因此，早在2017年他接掌台泥的第一年，就看到中國市場的這個跡象，並果決拍板將台泥國際從香港證交所下市，同時降低對中國市場的依賴，轉向歐洲市場與發展能源產業。

果不其然，中國人均水泥消費量，從2016年的1.6噸高峰走到2021年初的平臺期，之後便雪崩式下滑至今，估計還將持續跌到1噸以下。而中國市場占台泥營收占比，也從2016年最高的80%，調整至今僅占20%，同時歐非市場已擴張成長達4成以上。

▍格局：經理人看2-3年，企業家要看5年後

台泥從2018年起，花了5年才算完成生產部署。為什麼選土耳其？因為土耳其位於歐亞地理樞紐，「我從土耳其廠運水泥到烏克蘭奧德薩，運費比我從(花蓮)和平廠運到高雄還便宜！」

進入土耳其與歐洲市場，張安平展現了極其精密的財務嗅覺。2018年年底，土耳其里拉兌美元匯率還有5到6元，至今已來到43元的歷史新低，狂貶7倍之多，台泥卻幾乎不受匯兌傷害，祕訣就在於財務結構的布局。

他將歐洲總部設在荷蘭，錢從未真正進入土耳其，而是用當地貨幣，透過在地生產、在地借貸與在地交易，實現「自然避險」(Natural Hedge)。

「你用管理者的角度看事情，通常只看2到3年；真正的企業家，你要看5年以上。」張安平向現場CEO學員強調。

▍造局：做在地人生意，你要懂你的夥伴是誰

對張安平而言，經營國際市場，除了取得在地原料與運用在地金融體系，還要思考人才問題。那要怎麼管理國際人才？

「關鍵是你要懂他的文化。」張安平毫無懸念地回答。

他舉例，你在土耳其人面前，不能講他是阿拉伯人，他會非常生氣，對他是侮辱；他喜歡被說是突厥人（Turk），是英勇的戰士，他對這個稱呼是非常自豪的。甚至連義大利人的性格，他都能根據地理與血緣區分為三種人。

張安平和幹部到歐洲視察時「我們大部分沒有談管理，全部都在講歷史和地緣政治。因為當我們變成一個國際公司，我們必須知道我們的partner到底是誰。」

順著話題，張安平還聊起殖民歷史、海權國家、門羅主義（Monroe Doctrine）與羅斯福推論（Roosevelt Corollary），連結到川普最新的外交政策。「各位要做國際生意，其實和歷史跟政治的發展是有關係的。」他強調。

▍布局：要看懂棋譜的策略邏輯，而非招式

張安平熱愛下棋，但他反對盲目追求所謂的最佳實務（Best Practice）。他認為，Best Practice 往往只適用於特定的時代與前提條件，而這些條件在瞬息萬變的商場中幾乎不會重複出現。

「Best Practice 是 Move（招式），思想後面做這個動作的完整邏輯才是重點。」若將策略比喻為棋局，看棋譜不是教你怎麼做下一個Move，你該看的是它的策略邏輯。

文／羅惠萍

圖／程思迪

