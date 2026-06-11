一個時代結束了！穀保家商確定熄燈 32年青棒王朝搬進三重高中

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榖保家商曾勇奪第10屆中信盃黑豹旗大賽冠軍！（圖／黃鵬杰攝）

台灣青棒界一個時代即將落幕。擁有32年歷史、培育無數旅外球員與中華職棒球星的傳統強權穀保家商，在少子化衝擊下確定將停止招生並啟動校務轉型，象徵「穀保家商」這塊青棒金字招牌即將走入歷史。不過球隊並不會就此解散，而是規劃整體轉移至新北市立三重高中延續發展，未來包括球員、教練團、培育體系以及最具代表性的「穀保藍」都將保留下來，讓穀保棒球精神以另一種形式繼續傳承。

創立於1961年的穀保家商，目前設有時尚造型科、資料處理科、餐飲管理科、多媒體設計科及體育班，全校學生約1100人，與13年前相比已減少約六成。隨著少子化影響持續擴大，學校決定推動校務轉型，也牽動外界最關注的棒球隊未來。長期支持穀保棒球發展的企業人士、新北市議員蔡明堂透露，新北市教育局日前召開協調會議後，已確認穀保家商明年停止招生，目前教育局、體育局及三重高中正就後續銜接方案進行最後協商。

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根據規劃，116學年度穀保家商棒球隊將停止招收新生，三重高中則同步展開棒球隊招生。未來將朝設立體育班棒球專班或獨立棒球班方向規劃，其中獨立棒球班因課程安排較具彈性，被視為較可能採行的方案。不過依規定，每個年級至少須有15名學生，才能成立專班，因此相關行政及招生作業仍在討論中。

蔡明堂表示，未來並非球隊解散重組，而是希望原有球員及培育體系完整移轉。若程序順利完成，目前穀保家商高一、高二球員最快可於明年暑假集體轉學至三重高中，繼續參加高中木棒聯賽、黑豹旗及各項全國性賽事，同時招收新血延續科班制度，讓多年來建立的人才培育系統不中斷。

他指出，在正式轉移完成前，球隊仍將以穀保家商名義出賽，預計明年5月底至6月初前都不會更名。因此，明年的全國高中棒球聯賽木棒組，極可能成為「穀保家商」最後一次以原隊名征戰全國賽場，也為32年隊史畫下句點。目前穀保家商也正代表新北市參加玉山盃全國青棒錦標賽，持續為冠軍而戰。

談到這塊青棒老招牌即將告別歷史，蔡明堂坦言十分不捨，但強調真正重要的是棒球文化與訓練體系能否延續。他表示，未來即使換上三重高中隊名，象徵榮耀與傳統的「穀保藍」仍將保留於新球衣設計中，教練團也會持續精進訓練內容，希望讓外界一眼就能看出這支球隊與穀保家商的歷史連結。

此外，蔡明堂也透露，不排除於今年底舉辦最後一屆穀保家商棒球隊OB賽，邀請歷屆校友返校相聚，共同見證一個時代的落幕。未來球隊雖然換上新校名，但原班人馬與球隊文化將盡可能完整保留，延續穀保棒球多年累積的精神資產。

穀保家商多年來與平鎮高中、高苑工商及南英商工並列台灣高中棒球傳統四強，更有「北穀保、南高苑」美名，是國內最重要的青棒人才搖籃之一。歷年培育出的旅外好手包括林昱珉、王彥程、孫易磊、蕭齊、張峻瑋及陳睦衡等人；中華職棒則有陳冠宇、王威晨、岳東華、江少慶等知名球星。雖然「穀保家商」即將成為歷史名詞，但它對台灣棒球的影響力與傳承，未來仍將在另一塊招牌下繼續發光發熱。

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