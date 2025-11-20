一個月內第5起！迪士尼又傳死亡案件 相關細節未公布

國際中心／游舒婷報導

美國佛州迪士尼樂園近期又傳出死亡事件，相關單位證實，短短一個月內，已經有5名遊客過世，接連發生的死亡案件讓這座樂園再度受到外界討論。

佛州迪士尼一個月內傳出5人死亡的意外。（圖／取自pixabay）

根據《紐約郵報》報導，橘郡法醫辦公室證實，一名未具名遊客於11月8日在位於湖布埃納維斯塔的「迪士尼薩拉托加度假村（Disney’s Saratoga Springs Resort）」被宣布死亡。法醫單位表示：「雖然我們接獲通報，但判定這起死亡案件不在我們的管轄範圍內，遺體已交由死者的私人醫師處理。」相關死亡細節並未公布。

報導指出，消息最早由追蹤園區即時警情的X帳號「Walt Disney World: Active Calls」曝光，該帳號指出，當日下午3點18分接獲有人在度假村倒地的通報，數分鐘後更新稱該名遊客已經死亡。針對這起死亡事件，迪士尼官方與橘郡警方目前尚未回應媒體詢問。

報導指出近一個月來迪士尼世界已發生5起死亡事件，相關時序如下：

●10月14日：31歲迪士尼鐵粉Summer Equitz被發現陳屍於當代度假村，警方研判為輕生，她在伊利諾州家中失蹤數小時後即被發現身亡。

●10月21日：一名60多歲男性遊客於荒野度假村營區因身體既有疾病去世。

●10月23日：28歲來自洛杉磯、立志成為美式足球裁判的Matthew Alec Cohn在當代度假村輕生。

●11月2日：一名40多歲女性在流行世代度假村被發現失去意識，送醫後宣告不治。

●11月8日：未具名遊客於11月8日在位於湖布埃納維斯塔的「迪士尼薩拉托加度假村（Disney’s Saratoga Springs Resort）」被宣布死亡。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

