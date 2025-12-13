一個月前被拒保「收牌」！靠行老司機曾嗆給對方家破人亡

事件發生在高雄鳳山，賴姓駕駛開著未懸掛車牌的車輛沿中崙路由東往西前進。（圖／TVBS）

高雄這一起小黃司機衝撞車行事件，這名69歲的賴姓駕駛，是鳳山這間車行的靠行司機，已經有十多年經驗，但這幾年事故頻傳，遭到保險公司拒保，由於沒有保險，車行無法讓他開車，將車牌收回，沒想到卻在一個月後，才突然遭到他的不滿報復。

事件發生在高雄鳳山，賴姓駕駛開著未懸掛車牌的車輛沿中崙路由東往西前進。（圖／TVBS）

事件發生在高雄鳳山，賴姓駕駛開著未懸掛車牌的車輛沿中崙路由東往西前進。從事發前的影片可以看到，他的車輛左後車窗打開，一路上都沒有停下來，直接往車行駛去。警方後來證實，火是從車輛後座開始燃燒的，顯示這是一起預謀的犯案。

車行業者解釋，保險公司不願意承保賴姓駕駛，車行也無法讓沒有保險的駕駛上路。（圖／TVBS）

車行技師表示，他們並不認識這名駕駛，平時也沒有互動。而這起事件的導火線要追溯到一個月前。車行業者解釋，保險公司不願意承保賴姓駕駛，車行也無法讓沒有保險的駕駛上路，因此在11月13日收回了他的車牌，沒想到卻因此遭到他的報復。

目前賴姓駕駛仍在醫院昏迷急救中，他的車輛在鑑識後只能暫時移除安置。（圖／TVBS）

其他小黃司機指出，賴姓駕駛的情況算是重大事故，而他們自己都很注意駕車安全，通常好幾年才會發生一次小事故。一般而言，職業駕駛人如果曾發生酒駕或嚴重危險駕駛行為，就可能被保險公司拒絕承保。此外，三年內有兩次重大事故理賠，或是頻繁出險超過車價，都可能被評估為拒保對象。

據了解，賴姓司機不僅遭到拒保，他的靠行費及罰單也經常遲交，需要由車行代為墊付。雖然車子是他自己的，但已經是十年車齡，殘值不高。目前賴姓駕駛仍在醫院昏迷急救中，他的車輛在鑑識後只能暫時移除安置，車行對於相關善後事宜也不敢多作打算。

