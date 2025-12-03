一個月在台活動20天！利特有意「置產」：這裡是我的家

利特開心大喊「我回來了」。（陳俊吉攝）

Super Junior利特今（3日）與少女時代孝淵、温昇豪、陳庭妮、江宏傑、韓國廚師李元日和趙序衡、韓國YouTuber喜飯出席客家電視台《廚師的迫降：客家廚房2》開播記者會。利特以第一季節目成為金鐘獎60年來首位入圍的韓國籍藝人，最終透過觀眾投票的高票勝出，得到「最佳人氣獎」。

《廚師的迫降：客家廚房2》團隊3日出席開播記者會。（陳俊吉攝）

利特活潑擺出各種姿勢。（陳俊吉攝）

利特今興奮表示，他至今都很難相信自己能夠獲得人氣獎，「成為第一位韓國藝人感覺很榮光，再次跟拍攝團隊跟投票的觀眾說聲感謝，我們第二季目標就是再次拿到金鐘獎」。

廣告 廣告

温昇豪感謝韓國團隊推廣各家文化。（陳俊吉攝）

《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎」，利特、温昇豪、江宏傑、韓國廚師李元日、韓國女生Judy則入圍「實境節目主持人獎」，可惜最終與獎擦身而過。

江宏傑從小菜鳥躍升為主廚。（陳俊吉攝）

利特不失望沒拿到主持人獎，因為他覺得跟成員們一起拿到人氣獎是一件更加幸福的事；他也始終堅信《廚師的迫降：客家廚房2》會再次入圍金鐘，且成功獲獎，他最後也不忘向金鐘獎喊話：「這次可以給我吧！」展現節目中大老闆的氣度。

孝淵首次參加台韓實境節目。（陳俊吉攝）

韓國主廚李元日在台上相當調皮。（陳俊吉攝）

Super Junior成員多來台發展，繼全員9人上月在大巨蛋連開3場「Super Show10演唱會」，成員也紛紛在台有個人活動。幾乎每週都來台灣的利特透露，他12月在台的活動時間差不多有20天，今被問到是否考慮在台置產？他先是回答演唱會時被粉絲們感動的應援語「我回來了」，接著笑言：「我經常來，因為這裡就是我的家。我有想過要置產，歡迎主創團隊幫我介紹」，他也向温昇豪撒嬌，希望平常來台時可以借住，温昇豪大笑表示歡迎。

韓國廚師趙序衡首次參加台灣節目相當緊張。（陳俊吉攝）

《廚師的迫降：客家廚房2》12月7日起每週日晚間8點在客家電視與韓國 TVING播出、晚間9點在LINETV、晚間10點在中天綜合台播出；12月13日起，每週六晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台播出。

更多中時新聞網報導

返工有錢拿 提前上班再給5成補助

《大濛》上映場場爆滿 奈良美智也想看

MLB》自責分率4.79！威廉斯照拿近16億大約