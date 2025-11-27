一個月暴瘦10公斤！王陽明「身體現況」曝光 女兒嗆：你是很有名嗎？

記者宋亭誼／台北報導

王陽明今（27）日以一身大地色西裝，內搭白色T-shirt帥氣亮相蘋果愛美獎，被問到平時如何保養，他分享多喝水、多運動是不二法門，卻意外透露不久前自己身體健康亮紅燈，一個月暴瘦10公斤，但並未多談確切病因。

王陽明分享保養秘訣。（圖／蘋果愛美獎提供）

王陽明分享自己的保養秘訣，除了多喝水、多運動，也需要時間休息、發洩壓力，此外，他認為膚況也很重要，「皮膚會讓你知道身體狀況。過度曬會傷害到皮膚，回來就是保濕」，同時他也會控制飲食，「如果吃太鹹、油炸的也會跟皮膚有關，要照顧好皮膚、身體。」

廣告 廣告

不過王陽明笑稱，他偶爾還是會嘴饞吃炸雞，「不可能完全戒掉，甜的、水果也不能吃，多痛苦。」王陽明表示，他本身不在乎體脂，如果要瘦身會給自己時間。下秒話鋒一轉，王陽明突然自爆前陣子身體不適，一個月從82公斤掉到72、73公斤，所幸目前已經恢復健康，靠兩個禮拜猛吃回到8字頭。

王陽明談女兒笑容藏不住。（圖／蘋果愛美獎提供）

王陽明進一步分享，他最近為了新電影增重、留鬍子，但女兒非常不喜歡他的新造型，「每天叫我刮鬍子，她覺得很醜，我說再等幾個月吧。」談到寶貝女兒，王陽明慈父笑容完全藏不住，而他也提到女兒現在漸漸意識到爸媽是公眾人物，還曾童言童語脫口「爸爸你是很有名嗎？」，王陽明則驕傲表示「當然啊」，父女互動引發全場爆笑。

更多三立新聞網報導

梁朝偉來台出席婚禮！關穎曝兩人「私下互動」不藏了：我更喜歡周潤發

王陽明辣妻卸妝長這樣！蔡詩芸「素顏真面目」罕現形 網一看驚呆了

零防護措施！電豹女神比基尼照「10張有9張露出來」 驚險走光畫面流出

媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲

