一個月爆2起「無照代刀」 衛福部：普查醫院沒效益、也沒這人力 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房操刀，衛生局及檢調還沒調查完，高雄博田國際醫院今（4）日也被媒體爆料有同樣情形，而主刀院長則悠哉坐一旁玩醫材。衛福部晚間出面強調，已發函高雄市衛生局進行資料蒐集跟調查，蒐證到哪裡就處分到哪裡，中央也會盡快研訂出相關的手術室指引。至於要不要全國清查，衛福部直言「全國醫院普查沒有效益、也沒有這樣的人力」。

台中榮總今年1月初才剛被媒體揭露有神經外科醫師涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房代為操刀，調查都還沒結束，高雄博田國際醫院今又被爆料也涉嫌同樣的密醫行為。

衛福部醫事司副司長劉玉菁晚間接受媒體聯訪，針對國內接連爆發有醫院疑似讓無照的醫療器材廠商進手術房操刀一事，強調只要有任何醫院被檢舉，都會以最快速度查處。

劉玉菁說，衛福部今已發函高雄市衛生局，進行資料蒐集跟調查的作業，蒐證到哪裡就處分到哪裡，接下來就看衛生局調查到哪裡，若涉及密醫罪，由於其屬於刑事罪，還會移送給檢調單位。而衛生局通常最快時間就會前往蒐證，像台中榮總，隔天衛生局就派員前往。

劉玉菁指出，衛福部接下來也會啟動醫院評鑑的再次重點評鑑，比照台中榮總的處理模式，會前往該醫院重新審視手術房的相關規範。

由於已經接連有醫院發生相同情事，要不要進行全台醫院的大清查？劉玉菁說，全國醫院普查 不但效益上不好，衛生局也沒有這樣的人力，衛福部也不希望對醫院有太多的打擾，但行政管理上，只要有任何一家醫院被檢舉，都會以最快速度去查處，衛福部接下來也會盡快研訂出全國適用的手術室指引。

