一個月辦7場婚禮全假的！妙齡女「5年騙婚12男」親姊幫圓謊 詐財逾2245萬
假結婚真詐財！大陸河南省近日破獲一起震驚社會的重大婚姻詐騙案件，一對親姊妹長期聯手設局，5年間以假結婚方式行騙12名男子，還在一年內舉辦7場婚禮，累計騙取金額高達人民幣488萬元（約新台幣2245萬元）。近日法院作出判決，主嫌馮姓女子和其胞姊趙姓女子都將面臨超過10年的監禁。
根據陸媒《檢察日報正義網》報導，來自河南的馮姓女子原姓趙，自幼隨養父生活後改姓，成年後她在明知自己已婚的情況下，卻對外隱瞞婚姻狀態，於2020年起先後與多名男子交往，並以結婚為名索取高額彩禮；先是對一名梁姓男子騙取人民幣逾66萬元（約新台幣303萬元），其後馮女多次故技重施，甚至在短短一個多月內與不同對象舉辦多場婚禮，5年間共涉及12名被害人。
案件直到2025年1月，有其中一名被害人因無法聯繫上馮女而報警，這起長期運作的詐騙行為才曝光。檢方指出，馮女犯案期間，其胞姊趙女假扮「未來大姨子」，負責對外證實妹妹單身身分、保管詐騙所得，並在關鍵時刻編造說詞掩飾破綻，成為詐騙行為的重要協助者。
檢察官說明，該類婚戀詐騙手法隱蔽、金流複雜，部分被害人甚至未完整保留轉帳紀錄，增加辦案難度。承辦團隊透過比對12起案件的時間軸、資金流向及通訊紀錄，並補充調查婚姻登記資料與共同生活證據，最終確認馮女在已有合法配偶情況下，仍與他人以夫妻名義生活，構成重婚罪。
法院於2025年11月29日全數採納檢方指控與量刑建議，依法判刑，主嫌馮姓女子因犯詐騙罪及重婚罪，數罪併罰判處有期徒刑15年6個月併科罰金；其胞姊趙姓女子則因詐騙罪判處有期徒刑11年6個月併科罰金。而檢察機關目前已同步啟動追贓挽損程序，積極協助被害人討回損失，盼將經濟傷害降到最低。
