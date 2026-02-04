一個月2起！高雄博田醫院也爆廠商代開刀 衛福部發函速辦

繼今年1月初台中榮總爆發醫材廠商代刀爭議後，高雄博田國際醫院今（4）日也遭媒體揭露，疑似讓無照廠商人員進入手術室，替一名進行脊椎手術的患者執行醫療行為。衛福部醫事司副司長劉玉菁今（4）日表示，衛福部現已正式發函高雄市衛生局，要求儘速蒐證調查，將比照「中榮模式」辦理，若涉及密醫行為等刑事責任，將依法移送檢察機關偵辦。

爆料影片指控院長涉案 廠商上手術台長達30分鐘

根據媒體報導與爆料影片顯示，高雄博田國際醫院院長謝榮豪於2023年10月為一名80多歲女性患者執行腰椎手術時，疑似讓醫材廠商人員直接在手術台無菌區執行醫療行為。爆料者指出，該名廠商在手術台處理病患的時間長達30分鐘，而主刀醫師謝榮豪則坐在一旁把玩醫材，未進行即時監督。此外，更有離職員工爆料此類情況在院內已存在長達3年，過去雖曾內部檢舉，卻因涉及高層權勢而無疾而終，直至近期中榮案爆發，相關影片才流出。

衛福部發函地方衛生局蒐證 啟動評鑑即時追蹤輔導

劉玉菁指出，衛福部現階段已採取初步行動，第一步即是發函給高雄市衛生局進行資料收集與調查作業，衛生局若調查結果顯示有非醫事人員執行醫療業務，因涉及《醫師法》第28條的密醫罪，屬於刑事犯罪，衛生局將直接移送檢察機關。同時，衛福部也將針對博田醫院啟動「醫院評鑑重點項目即時追蹤輔導訪查」，由評鑑委員實地確認該院開刀房的管理現狀。

現階段不要求醫院交報告 優先由衛生局查察真相

針對調查程序，劉玉菁說明，博田案與中榮案的處理略有不同，目前衛福部尚未要求博田醫院提交內部調查報告，而是優先委請高雄市衛生局入內查處。雖然衛福部未對地方衛生局設定明確的完成時限，但參考台中榮總的案例，地方衛生局通常會在接獲通報的短時間內即前往醫院蒐證。

劉玉菁說，關於具體的查核進度與現場細節，由第一線負責調查的高雄市衛生局回應會更為精確，但調查到哪裡，就處分到哪裡。

研議全國手術室管理指引 暫不全面普查

面對接連兩起醫院爆發代刀爭議，外界關切是否應進行全國醫院普查。劉玉菁回應，衛福部目前的優先任務是儘快研定「手術室管理指引」，從制度面防堵漏洞，進行全國醫院普查在效益與人力上並非最佳選擇，為維持醫療服務的正常運行且不造成過度干擾，衛福部將採取「快速反應機制」，只要接獲媒體報導或民眾檢舉，便會以最快速度指示相關單位進場查處。