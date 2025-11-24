一個漢堡百元起跳還排隊？摩斯漢堡靠什麼穩居速食市場 網友點出四大關鍵原因

網友指出摩斯早餐價格親民，品質穩定，是不少人外食首選。（圖／報系資料照）

在台灣有不少速食品牌，像是麥當勞、肯德基、摩斯漢堡與頂呱呱，各家品牌皆有其產品特色與擁護群體。近期有網友於社群平台Threads發文，提出對摩斯漢堡經營模式的疑問，此文一出，網友紛紛留言分析其屹立不搖的原因，認為「早餐便宜又健康」、「用料實在」、「素食友善」與「企業文化有溫度」，都是摩斯能穩健經營的重要關鍵。

原PO在文章中表示：「我一直很好奇，摩斯漢堡賣得超貴、人手又少，一個漢堡動輒百元起跳，而且還是台資品牌，為何可以屹立不搖不會倒？」該問題隨即引來不少回應，不少人點出摩斯之所以受歡迎的原因。

有網友指出，摩斯的早餐價格實惠，「根本比一般早餐店還便宜，而且又健康」，強調「餐點現點現做、品質穩定」，是許多人願意回購的主因。有蔬食者也提到，「摩斯長期供應素食漢堡，對蔬食族群來說是一大救贖」。

另一部分網友則提及摩斯在企業文化上的用心，包括聘用身心障礙員工、食材講究與環境乾淨。有過工作經驗的留言者分享：「我以前在摩斯打工，食材控管真的非常嚴格，每天一早開店就開始洗菜、準備沙拉，真的不馬虎。」

也有網友認為摩斯的產品設計更適合其核心客群，「漢堡尺寸較小，對長輩或女性來說剛剛好」、「主攻女性與婆媽市場，看沙拉與果凍的品項就知道」、「環境適合閱讀、用餐氣氛佳，吸引不少學生與小資族」。

對於網友討論，摩斯漢堡官方帳號也在該則貼文下方留言回應，表示：「提供每一位顧客安心安全的飲食，是我們企業的核心精神。只要顧客吃得安心、吃得放心，那我們就開心。」

該話題持續在網路上延燒，不少人表示，即使價位稍高，摩斯在品質、品牌形象與多元選項上的優勢，仍讓其在台灣速食市場中保持穩定地位。

