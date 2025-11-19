一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年來在夏季慶典裡汗流浹背之後，終於拋下防曬乳，換上雪景，並在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。
木造小屋掛滿閃爍燈飾，旋轉木馬優雅地轉動，烤香腸的煙燻氣息引領我們走向城鎮廣場。正值聖誕市集季，我們一家四口準備盡情享受。
每年，我們都在酷熱中過聖誕，額頭冒汗、背脊黏膩地吃著烤肉與李子布丁。聖誕節正好在澳洲盛夏，幾乎沒有選擇。雖然有人喜歡這樣的溫暖，我們卻早已渴望一個冬日聖誕。隨著長子正式成年，這是「現在或永不」的時刻。我們收拾好冬衣，從墨爾本登上飛往倫敦的長途航班。
計劃是搭乘火車穿越七個國家、八座城市，逐一享受沿途的聖誕市集。
尋找Feuerzangenbowle
旅行就是品嚐美食——這是我們家的座右銘，也常常決定我們的行程。聖誕節提供了特別的品嘗美食的機會。我們列下各城市必嘗的地方料理，樂此不疲地追尋。
每個市集都端出令人垂涎的季節小吃。我們在美因茲大快朵頤馬鈴薯煎餅（Kartoffelpuffer），在布拉格品嚐捷克香腸（Klobása）配芥末與麵包，在布達佩斯愛上了油炸扁麵包（Langos）。孩子們更是對巧克力水果串欲罷不能。這不是計算卡路里的時候。
當然，所有美食都需要飲品相伴，熱紅酒是顯而易見的選擇。我們發現無數變化——櫻桃、蘋果、藍莓——但真正俘獲我們心的，是紐倫堡的一款美酒：Feuerzangenbowle。
Feuerzangenbowle浸潤著歷史與蘭姆酒。浸滿烈酒的方糖被點燃，置於一個9000公升的龐大酒盆上方，緩緩滴落甜美、烘烤般的滋味到紅酒裡。似乎任何時候飲用都合乎社交禮儀，而我們也樂於遵循，不斷找藉口停在河畔攤位解饞。
除了填飽肚子，我們還沉醉於家鄉難得一見的景象與聲音。聖歌隊引領我們走向美因茲那座千年大教堂，在那裡看見手工雕刻、真人大小的耶誕馬槽場景。雖然已不再是能參與遊樂的年紀，但每次經過紐倫堡專為孩子設置的市集，仍欣賞著華麗遊樂設施傳出的叮噹樂音。
在布達佩斯與布拉提斯拉瓦，精美工藝品琳瑯滿目，我們多希望行李能再多些空間，好把藝術家自豪展出的水彩畫、珠寶與陶瓷帶回家。雖然有所取捨，我們仍逐步收集聖誕飾品，每座城市添上一件，日後掛在家中聖誕樹上，將永遠提醒我們這段旅程。
市集雖然充滿魔力，有些卻人潮洶湧，讓人不禁想起「沒有玫瑰不帶刺」的老話。
淹沒在人潮中
在倫敦，我們放棄了在萊斯特廣場與柯芬園的耶誕市集用餐的計劃。人群肩碰肩，入口被洶湧人潮堵塞。我們曾在墨爾本板球場參與泰勒絲「Eras」巡演的最大觀眾群，但那經驗完全不足以讓我們應付倫敦週六晚上的聖誕市集。加上時差折磨，我們很快撤退到較安靜的街道。
在布拉格的故事也相似，舊城廣場聚集了形形色色的人群。天文鐘與大型聖誕市集的雙重吸引力，讓人難以承受。人潮的擁擠使我們感到窒息，只好逃往查理大橋附近稍微不那麼混亂的攤位。
我們很快學會要提早抵達，因為夜幕降臨後市集必然愈加擁擠。然而，現實是：誰會在歐洲度假時下午五點就吃晚餐？我們不會。於是採取「分頭行動」策略——分成兩組在擁擠攤位各自取餐，再集合分享。即使如此，常常難以找到座位，許多餐點只能在垃圾桶上方或角落裡端著盤子與杯子勉強享用，以避開人潮。
厭倦了與人群搏鬥，我們渴望找到那些不被擠爆的市集。
被忽略卻脫穎而出的聖誕之城
幾個月前，我們因為未知的吸引力（以及一份摻入雷司令白酒的豬肉派的誘惑），將盧森堡市加入行程。事實證明這是明智之舉。在歐洲許多地方飽受「過度旅遊」困擾之際，這座隱身於法國、比利時與德國之間的小城，宛如一顆公開卻鮮為人知的寶石。
走出中央火車站，我們立刻感受到步調的放慢與人潮的缺席。距離車站僅數公尺的城市飯店房間，與之前的住宿相比，簡直如宮殿般寬敞。
這座小巧、被列入聯合國教科文組織名錄的首都，在我們徒步探索中逐漸展現風貌。搭乘免費的71公尺高全景電梯，是在城市兩層之間移動的最佳方式。當我們俯瞰深谷、陡峭懸崖與蜿蜒河流時，驚嘆不已。夜幕降臨後，我們前往冬日燈光節——一座全城的冬季仙境，正是我們在歐洲聖誕所期待的景象。
街道掛滿燈飾。閃爍的樹燈引領我們從自由大道上的飯店出發，沿著主要幹道前行。我們一路欣賞一件件光雕作品，直到抵達最近的市集。這裡有精心裝飾的木屋攤位：用當地木材雕刻的雪人，戴著手工編織的毛帽與圍巾坐在櫃檯上；屋簷下懸掛著巨大的禮盒。攤販笑容滿面，熱情招呼我們，樂於分享商品並聊起我們的旅程。 我們在聖誕老人的雪橇裡拍照，隨著機械紅鼻魯道夫的節奏點頭，並仰望頭頂無盡的燈串。
我們利用免費的電車網絡快速穿梭於冬日燈光節的五個市集地點。排隊短暫甚至不存在，輕鬆就能收集各種美食小吃。市集中有許多地方可坐下享用在地特色料理，雖然仍留意隨身物品，但不再有其他城市那種戒慎的緊張感。真正的喜悅在於：能夠毫不費力地享受一切，而不必在人群中推擠。
我們欣賞著城市巨大的聖誕樹，同時品嚐盤中滿溢的Kniddelen（盧森堡餃子，搭配培根與奶油），比任何通心粉加起司都更為奢華；又大快朵頤Gromperekichelcher（盧森堡傳統聖誕料理，以馬鈴薯煎餅配蘋果醬）。當地的氣泡酒 Crémant de Luxembourg，正好伴隨著歡快的音樂與孩童在鞦韆椅上發出的笑聲。 我們在篝火上烤著巨大的棉花糖，與攤販閒聊。
漫步市集時，我們愉快地拍下照片，驚喜地發現鏡頭裡竟沒有任何陌生人入鏡。這一切都如此輕鬆。
而在整趟旅程中，這是我們第一次真正感到放鬆。
其他人也在看
傳中國赴日機票「取消近50萬張」 旅日達人：大家應該知道要做什麼了吧
中國北京當局不滿日本首相高市早苗的「台灣有事說」，對中國公民發出公告要求「避免赴日」，中國3大國籍航空也開放免費取消機票。今（18日）有消息指出，截至目前已有超過49萬張赴日機票被取消。旅日達人林氏璧分析，若情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，「大家應該知道要做什麼了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的
不是日本！陸客減少去「1國家」當地人讚爆：挺好的EBC東森新聞 ・ 1 天前
勞保年金65歲才領不打折？精算結果：60歲領累積總額更高
從2026年起，勞保老年年金的法定請領年齡將由64歲調整至65歲。這意味著若希望獲得完整的年金，民眾需等到65歲才能申請。然而，精算試算結果卻顯示，提前領取年金可能會比延後到65歲領取更具經濟效益。中天新聞網 ・ 19 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 3 天前
抵制行動開始！ 大陸多家旅行社已停賣赴日產品
日本首相高市早苗的「台灣有事論」，持續發酵，就在大陸外交部與大陸文旅部，一方面提升對日本的旅遊警示，一方面警告大陸民眾，不要去日本旅遊之後，日本共同社報導，大陸方面已經有多家大型旅行社，從今（17）日中廣新聞網 ・ 1 天前
(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。 推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。 因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報 然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能新頭殼 ・ 1 天前
高市早苗惹怒中國！逾49萬張赴日機票遭取消 估損失42億
日本首相高市早苗挺台言論激怒中國，雙方外交衝突升溫，中國日前祭出抵制赴日旅遊的提醒，不少航空公司宣布提供取消機票的服務。外媒報導指出，自上週六（15日）以來，中國航空公司記錄顯示有49.1萬張飛往日本的機票被取消，占總數約32%。鏡報 ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 1 天前
南投三千青楓換新裝「轉紅七成」 園區銀杏波波草爭豔
南投杉林溪已迎來美不勝收的賞楓季節，成為國內賞楓勝地之一！目前園區內約有三千多顆青楓已變色七至八成，配合金黃色的銀杏葉以及可愛的波波草，共同編織出一幅繽紛的秋冬畫卷。遊客們紛紛表示，在此欣賞台灣本土楓紅景觀，不僅能感受芬多精的滋養，更能享受大自然帶來的療癒效果，無需遠赴國外也能飽覽絕美秋景。TVBS新聞網 ・ 1 天前
旗津海水浴場大改造 4.78億打造沙丘綠洲海洋新景觀
高雄旗津觀光將迎來重大轉型！「旗津海水浴場建築及環境營造統包工程」今（17）日開工，宣告總經費4.78億元的「灣區大港‧旗津領航」計畫正式啟動，工程預計明年12月完工，未來將以「沙丘、綠洲、海洋」為設計概念，打造全新遊客服務中心、海水浴場救生站、淋浴公廁及特色Sunset Bar等設施，並全面改造海岸線景觀，串連亞灣區拚觀光。中時新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 1 天前
桃園仙草嘉年華11／22楊梅登場 接駁車、交管出爐
「2025桃園仙草嘉年華」將於11月22日開幕，展開為期16天活動，預計將有大量遊客湧入欣賞浪漫紫色花海，楊梅警分局配合市府規畫相關交通疏導管制，請遊客留意配合，避免塞於車陣、人潮當中。中時新聞網 ・ 22 小時前
影/台大社科院旁300萬休旅車自撞 車頭碎裂、1輪噴飛
今（17日）上午在台灣大學社會科學院外，發生嚴重自撞事故，有輛休旅車不明原因高速衝撞分隔島，當場側翻，輪胎噴飛之外，車頭也全毀，近距離的破碎變形現場畫面出爐，整輛疑似是要價3百多萬的Infiniti FX35休旅車，毀損相當嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 14 小時前
恐怖尾隨! 不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導只是按個喇叭，沒想到卻被男子尾隨，他的身上還帶著利器！新北市有一名女子，和家人騎機車回家的路上，遇到一名男子越走越靠近馬路，女子按喇叭提醒，卻引來對方不滿，一路尾隨，甚至還動手拉機車，但最讓被害人害怕的是，當時男子背後，竟然還揹著一把剪刀。人煙稀少的巷弄中，一名男子在人行道上閒晃，他越走越靠外側，3輛機車呼嘯而過，險些和男子發生擦撞，沒想到，男子竟然快步尾隨在機車後頭，跟著一起走進停車場。民視記者洪巧璇：「當時被害人騎車經過這條路，就被一名陌生男子，沿路尾隨到住家的地下室，而男子甚至還在地下室的入口這邊，四處張望遲遲不肯離去。」最讓被害人心生恐懼的是，當男子轉身離開後，仔細一看，這才發現，他的肩膀上，竟然揹了一把剪刀，並在停車場門口直直盯著被害人看。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）事發在16號晚上6點多，新北市淡水區北新路上，這裡鄰近淡江大學，也有不少住宅區，周遭住戶聽聞有陌生男子拿著剪刀尾隨，都不禁感到擔憂。學生：「附近很多學生，如果遇到這種事情的話，我會覺得滿害怕的。」附近住戶：「當然會怕啊，如果是我們當然會緊張。」事發當天，女子和爸媽騎車回家，看到郭姓男子越走越靠近馬路，按喇叭提醒，疑似引來對方不滿，一路跟到住家停車場，還動手拉被害人的機車，加上看到男子揹著一把剪刀，被害人直呼，當下真的嚇到心髒差點停住。恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場（圖／民視新聞）淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁：「男子行為涉嫌違反，社會秩序維護法第89條，那本分局同事已加強，案發地周邊巡邏密度。」晚上回家，卻遇上恐怖尾隨，警方加強周邊巡邏，也請民眾提高警覺。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：恐怖尾隨！不滿被按喇叭 陌生男背剪刀跟到住家停車場 更多民視新聞報導「仙塔律師」幫詐團辯護涉洩密 聲請法界大老鑑定「不法偵訊」昔「反貪守門員」淪貪污被告 詹凌瑀：黃國昌自由的日子還有多久？新北自助洗衣機內有刀片 女被割傷濺血民視影音 ・ 15 小時前
女買展示品遭店家拒爆糾紛 警到場勸離遭罵"矮冬瓜"
南部中心／廖錦雄、張可倫 高雄市報導高雄一名女子到旗津買果乾，卻跟店家起爭執，疑似出言辱罵店員，最後店家受不了，報警處理，沒想到女顧客越來越激動，還辱罵到場員警是矮冬瓜，差點遭逮捕。還好，女子行為沒有達妨害公務的程度，攤商也不願提出告訴，員警最後將女子勸離，化解糾紛。女子辱罵員警。（圖／翻攝畫面）女子情緒激動，當街大罵警察是矮冬瓜，員警一個上前，要將她逮捕。女子不斷飆罵矮冬瓜，到底為什麼這麼氣，事發在17號下午4點多，這名女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。不只攻擊員警矮冬瓜，還批評店員的穿著，跟員警大小聲，店家也超無奈。女子到高雄旗津買果乾，卻跟攤商起口角，被店家報警。（圖／翻攝畫面）水果乾店長曾小姐：「她來的時候說她要購買展示品，我有告知她我們展示品不能販售，我要拿新的產品給她，然後她就不要，後來她就一直辱罵我們，辱罵很難聽的字眼。」旗津分駐所副所長林照祥：「員警詢問後，攤商表示不願提出告訴，女子行為亦未達妨害公務之程度，故警方於現場將女子予以勸離。」攤商受不了女子情緒激動，硬要購買展示品，後來乾脆不賣給她，卻還遭她辱罵超過五分鐘，引起路人側目，她罵完店家、又罵警察，還好最後女子自行離開現場，因為如果再鬧下去，警方也得將她依妨害公務送辦了。原文出處：女買展示品遭店家婉拒爆糾紛 警到場勸離遭罵「矮冬瓜」 更多民視新聞報導「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通又是助理費！桃園三連霸議員游吾和涉貪356萬 桃檢今偵結起訴民視影音 ・ 21 小時前
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 1 天前
低碳工法打造野柳里步道 漫遊新北山海之間
記者蔡琇惠／新北報導 位於新北市萬里區的「野柳里登山步道」是新北市觀光旅遊局「山海同…中華日報 ・ 1 天前