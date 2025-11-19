一個空服員之死2／一堆風紀股長箝制彼此 區分好壞員工的嚴格管理文化

周沛汝在出勤前撥空接受我們訪問，一旁是她的制服跟行李。

類似的學長姐文化，在航空業並非長榮獨有，但長榮確實運用獨樹一格的方式在操作這種文化。最好的例子，便是「凝聚」這個組織。

凝聚，是2019年長榮空服員罷工後，長榮航空成立的管理單位，隸屬於客艙業務部；將線上空服員分成1到11組，上端是11位類似組頭的空服員。初衷是藉此了解空服員需求，但逐漸演變成藉空服員管空服員。周沛汝說，最直白的比喻，就像老師找了一堆學生當風紀股長，分化甚至箝制彼此。「公司給他們比較好的待遇，也透過這樣方式告訴大家：如果你都不請假，很乖很棒，一切都照公司說的算，就可以跟他們一樣。」

凝聚反致分化 服從式管理成習慣

周沛汝曾試著申請加入「凝聚」管理層，結果被拒，理由只說資格不符，但她認為是因為自己的工會身分。為什麼想加入？「因為我想是不是自己誤會他們了？但試了一下，發現真的跟我想得一樣。」

廣告 廣告

今年9月的電視牆事件。長榮客艙業務部剪輯網路上的匿名爆料，藉此「教育」空服員。（翻攝Threads @ yeoyu2017）

凝聚其實不凝聚，除了表現在這次孫姓空服員事件的集體沉默，也體現在9月另一起事件：長榮在空服員都能看到的電視牆，輪播Dcard上一則匿名批評空服員的貼文影片，還用類似文字魔術師的效果放大「都是長榮空姐最愛聊天」這句話。許多組員將此事視為侮辱，向各自凝聚小組的學姐反映，換來的卻是悄無聲息。這起事件，凸顯了長榮扭曲的管理文化。

我們在松山機場訪問周沛汝，已是長榮馬拉松結束後。回憶起馬拉松那天，她說自己最後哭了。她的工作本來是貼運動標語貼紙，但被維安人員驅趕，只能幫忙把玫瑰移到舞台對面。看著台上公司請去站台、有加班費、能加分的學姐，周沛汝心中開始疑惑，為何自己是在對面的陳抗區，而不是舞台上？

「我們為了過世的學妹、空服員權益抗議，不但沒錢拿，還占用自己的休息時間，為什麼他們能這麼風光在舞台上？是不是因為有台上那麼乖的人，勞工權益才沒辦法更好？」這時，此前語氣肯定、面對記者聯訪總是90度坐姿的周沛汝，眼睛紅紅的。在她身邊，是一大袋黑色行李，訪完1小時後，她就要去飛了。眼淚並未落下，我們目送一身黑衣的她提著包包離去。

做好事卻遭殃 扭曲制度生出壞人

那天周沛汝的眼淚，映照長榮區分「好員工」與「壞員工」的內部文化。但這種文化究竟從何而來？

「好啦，我承認，我就是刁民。」頂著灰白相間短髮的曲佳雲（54歲），說話快人快語。現任空職工理事的她，在長榮服務30多年，看著這種文化怎麼長大，也學會怎麼對抗。例如被學姐找麻煩，她會反問：「學姐妳是不是心情不好？」

電視牆事件落幕，曲佳雲也有參一腳。「那天我下午5點半就下班，一邊等車潮過去，一邊其實有點私心，想說會不會有人來跟我聊天。結果一個工會學妹來找我抱怨，她問上面的人電視牆的事，結果被對方封鎖。我就說，不然我們一起上去找他們。學妹說可以這樣嗎？我說有什麼不可以？妳是員工欸！」一旦曲佳雲開始說話，彷彿沒人阻止她，她便能一直講下去。於是，她帶著學妹去「堵」客艙業務部經理。3天後，羞辱影片默默撤掉了。

長榮航空成立於1989年，曲佳雲1994年入職。回憶創辦人張榮發建立的管理文化，她分析，或許是受日式教育出身，張榮發很照顧員工，但對員工的忠誠度要求也很高。「公司草創時期的學姐，有一批人能直接接觸張榮發，甚至有私交。比較善良的學姐，發現某些事情不對，就會去跟他咬耳朵。他覺得合理，事情馬上就能改變。」表現在管理文化上，就不免有人治傾向。

曲佳雲就認為，現今長榮航空之間存在「做好事卻會被找麻煩」的文化。「今天如果一個學妹生病，要休息，事務長人很好准許了，寫在報告上，事後就會不斷被上面的人追問：『那你有沒有提供她什麼協助？』『你讓她坐哪個位置？』『為什麼是經濟艙？』『坐在乘客旁邊，不會傳染給乘客嗎？』」結果是，「你越負責，就越容易被處罰。」

曲佳雲（中）在10月26日的長榮馬拉松上發言。

自認刁民的曲佳雲，也曾有抱病上班的經驗。那時她30多歲，飛到美國舊金山後，發了水痘。「一個很熱心的學姐跟我說，這很嚴重，還會發燒，要趕快跟事務長講。但事務長一來，只說如果現在看醫生，需要隔離，會被困在舊金山十幾天，花很多醫藥費，所以公司希望我回台灣好好休息。」接著，事務長從反面勸她：「妳一個人在美國，有人可以照顧妳嗎？」「我那時候就這樣被糊弄，說學姐妳覺得怎樣做，我就跟著做。」

準備上機時，曲佳雲身上的水痘已嚴重到無法穿絲襪。事務長說：「沒關係，不會有人看妳，我們圍住妳，馬上就能通關。」在機上，有學姐提議讓她休息，但事務長不想少一個人做事，親切地說：「沒關係，我們讓佳雲試試看。」曲佳雲就這樣準備商務艙的餐點。但發第二趟餐時，她開始發燒，事務長說：「妳只燒到39度，退燒藥吃二次就能回台灣了。」

回台後，曲佳雲自己去看醫生。醫生問她：「妳怎麼搞成這樣？妳知道有可能會變腦炎、甚至死亡嗎？」

更多鏡週刊報導

一個空服員之死1／小感冒變成中耳炎流血 空服員被制度綑綁不敢請病假

一個空服員之死3／為全勤錯過家庭時光 負傷組員疲於奔命