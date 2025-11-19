一個空服員之死3／為全勤錯過家庭時光 負傷組員疲於奔命

空職工稱這一次的空服員勞權運動為「白玫瑰運動」。一朵朵白玫瑰也紀念過世的孫姓空服員。圖為D小姐。

這種不敢生病、不敢反抗的文化，最終內化為空服員的自我審查。在長榮服務近十年、化名D小姐的受訪者，就曾是「模範員工」的縮影。「我那時候就是一個全勤的衛冕者。」她回憶：「不管是生理期還是感冒，我都可以去上班。」

她也曾像趙婕歡一樣，感冒硬飛，導致中耳炎惡化。「最後一天降落的時候，我想說耳朵怎麼溼溼的，結果流血了。」醫生告誡她必須休息，「但我沒有辦法請3到5天啊，請3到5天，我今年的考績就不用活了。」

為了維持「全全勤」（長榮將全勤分為連生理假都沒請的「全全勤」，與有請生理假的「全勤」），代價是錯過家庭時光。「逢年過節、親戚聚會、家族聚餐，沒有一次我可以到。」甚至在阿嬤出殯當天，為了保住後面的航班自由，她只請了一天喪假，但隔天就被安排凌晨4點待命，只得搭夜車從中部趕回公司。

全全勤模範生 因生小孩落後段班

D小姐的轉變，發生在她成為人母後。有了小孩，很難不請家庭照顧假，「小朋友腸病毒就要請7天假，身為一個媽媽，假怎麼可能夠？」她的考績從模範生掉到「Last 3」，也就是和其他同事比較，倒數3％的區間。

廣告 廣告

「有次半年績效出爐，我打電話去問，對方告訴我落點，並幫我分析：因為我一個月請一次生理假，又請家庭照顧假；請假的人少，只要有請，就會落到較低的區間。」

D小姐為人母之前，為了升遷考績從不請假。她形容進入長榮，就像簽了賣身契。

這是因為，長榮設計出一套運作精細又複雜的勤惰加減分制度。以最新版的考績制度為例：請病假3天不扣分，其實就是滿分15分，全年病假第4天開始扣1分；在旺旺日請超出第4天的病假或生理假，還會因別人出勤加1分，等於請假者變相扣1分。

依《性別平等工作法》規定，雇主不得因員工請生理假給予不利對待，但長榮透過替出勤者加分，來規避「字面上的懲罰」。對照長榮公告的最新版本計分制度，只要在旺旺日請生理假，就會因為「別人加0.35到1分，你沒加分」從而影響考績。

考績區間模糊 不請假成唯一解方

極度不透明的考績制度，是除了班表外，長榮箝制空服員的另一個手段：透過一連串的「無從得知」，逼使空服員不請假。

多數考績正常的人，會位於「10至90％」的超大區間，讓人無從得知確切落點。空職工祕書長周聖凱表示，由於長榮取消機上表現考核，考績高達50％是由地面主管給分—在無從得知機上表現的情況下，出缺勤、請假紀錄就有可能被放大。當空服員無從得知自己哪裡被扣分，便只能一味追求全全勤、不請假，例如為人母前的D小姐。

弔詭的是，落入後半段如「Last 2」或「Last 3」，區間反而清楚。D小姐認為，透過這樣的手法，長榮讓空服員產生危機感，反思自己是不是請太多假。就連想詢問考績分數緣由，也有層層限制。D小姐說，曾發生公司規定某幾天內才能致電詢問，剛好適逢假期、負責人休假，代理人一問三不知；或是只開放週一到週五打電話，但不是每個組員那時候都在台灣。

然而，又因長榮將考績區間設計得十分模糊，一般空服員很難得知自己的考績分數是如何而來。2023年，空職工曾就生理假的變相扣分，向桃園市勞動局檢舉違反《性工法》，但長榮被裁定合法。空職工不服，上訴勞動部，勞動部仍維持合法裁定。

我們訪問的空服員，包括周沛汝、趙婕歡乃至D小姐，都因為生小孩後請家庭照顧假，落入「Last 2」或「Last 3」。

「我先生是外國人，他完全無法理解，為什麼我的人生要奉獻在一個對我這麼不好的公司上。」D小姐形容，長榮的制度像一份「賣身契」，「公司要的是你百分之百配合它的需求。」這點，也表現在公傷認定上。

D小姐曾在機上執勤時，被乘客行李砸到腳。「那一下，發出很大的聲音，客人都被嚇醒了，我痛到只能待在原地，還要跟客人說我沒事，因為不好意思指揮客人幫我請同事過來。最後我扶著座位椅背，慢慢爬回工作站。」

回到工作站後，她立刻冰敷，學姐提醒她保存紀錄，以免公司不認定她是在這趟飛行中受傷。雖然最後被認定為公傷，公司內規卻是「休養超過五天，就要去指定教學醫院重新認定。」這讓D小姐疲於奔命，還要打電話向勞動部詢問法規。

儘管如此，D小姐仍說：「我真的很幸運，那趟遇到的人都很好，相互cover，但我坐在那裡，心中開始想，自己會不會拖延到大家工作？我們公司的文化就是這樣，會讓你自發性地安靜、不要礙事。久而久之，你就會變成一個很謙卑、去照顧別人的人。」

D小姐的這句話，讓我們想起採訪曲佳雲、趙婕歡時的過程。一到台北車站附近那滿是白玫瑰的舊空間，她們便擔心這裡不好訪問，一位工會成員提議附近有間租來的教室現在沒人，可以去那。

一路上，曲佳雲總是走在我們前面，幫忙按電梯，進了教室，也順手開電燈、拉椅子給我們坐。這些習慣性的服務動作，或許正是D小姐說的「謙卑、去照顧別人」。即使是「刁民」，也無法完全擺脫空服員的職業本能。

訪問D小姐最後，我們好奇，被她稱為賣身契的這份工作，還有哪裡吸引她嗎？這時，她眼神忽然有光，「因為我喜歡看到好結局。當你在高空幾萬英尺上，艙門一關，就是同機一命。所以每趟飛完，能讓幾百人安全、順利地下機，就是好結局，讓我很有成就感。」

D小姐口中的「好結局」，也是對制度改革的渴望。這個渴望，不只存在於長榮。即使在請假條件相對寬鬆的華航，空服員依然面臨另一種困境：一旦遇到公傷，也很難回到原本的工作節奏。從入職那天起，空服員就像站在輸送帶上，只能跟著轉動，無法停下。

更多鏡週刊報導

一個空服員之死1／小感冒變成中耳炎流血 空服員被制度綑綁不敢請病假

一個空服員之死2／一堆風紀股長箝制彼此 區分好壞員工的嚴格管理文化