一個空服員之死4／遇到晴空亂流而骨折 公司迫漸進式復工

空職工稱這一次的空服員勞權運動為「白玫瑰運動」。一朵朵白玫瑰也紀念過世的孫姓空服員。

去年3月，華航空服員X先生（49歲），在峇里島回台的班機遭遇晴空亂流。當時他正在處理餐車，整個人因機身劇烈搖晃而懸空，再重重摔下，「那時候，我腳踝扭曲的程度，是可以直接低頭看到腳底板，痛得差點昏過去。」

X先生的遭遇，與孫姓空服員可作為對照。當下，座艙長（位階同長榮事務長）依照慣例呼叫機上有無醫生，剛好有一對返台的台大醫院骨科醫生情侶，幫他進行緊急處置，用冰淇淋的紙箱固定腳踝，並經由醫囑確認，服用止痛藥，「但其實沒什麼用，我就這樣痛了3小時回到台灣。」

雖然機師有打電報通知華航地面，華航卻沒有立刻聯繫他的妻子，就連搭救護車從桃園到台北市的台大醫院，也是X先生獨自一人。「救護車到了台大醫院，馬上要開走了，但因為沒其他人，只好跟我收錢。繳完救護車費，護理師看我穿制服，問我需不需要報職災，接著簽一堆同意書，需要聯繫我太太，但因為太痛，我忘記是護理師自己翻出我的手機，還是我拿給她的。」

X先生晚間5點落地桃園機場，9點送到台大醫院，隔天凌晨4、5點進手術房。再次醒來，已是中午。最後他的左腳三處骨折，韌帶也斷了。住院期間，除了小主管來探望，現任華航董事長、當時的總經理高星潢也前來慰問，並表示不用擔心，公司會全力照顧他。

這席話，並未成真。出院後，X先生必須打石膏、坐輪椅，中間又因為循環差，導致蜂窩性組織炎，住院12天。這期間，他不斷被公司要求完成「e-learning」線上服務學習。之後，醫院建議他做高壓氧治療，但華航開始拒絕支付醫療費用。

在華航服務24年的X先生因亂流而骨折，療傷期間2次被華航要求漸進式復工。

去年9月，X先生還在坐輪椅就被要求復工。他出示3家醫院的診斷證明，都被華航醫務部否決，「我求助無門，打給董事長祕書，剛好他那天沒事可以見我，一看到我，他就請我馬上回家休息。」然而，今年10月開始，即使X先生出示北榮醫師診斷，證明目前狀態不宜復工，且交通過程中有二度受傷之虞，華航卻以「漸進式復工」為名，要求他到地勤單位處理文書。

X先生漸進式復工的一天是這樣的：因為傷口時時都在抽痛，每天只能睡3、4小時，醒來後等到早上6點，拄著拐杖去搭公司交通車。但交通車是雙層大巴，他無法爬階梯，只能坐在狹窄的副駕駛座，經歷1小時的繞圈通勤，前陣子天雨路滑，得小心翼翼下車。抵達公司後，排排資料、偶爾幫酒精檢測儀消毒。下午4點50分下班，公司只留10分鐘讓他去趕交通車。

「我覺得自己是一個隱形人，而且是沒有用的隱形人。」X先生這樣形容他每天的工作心情。「你別看我這樣，現在胖了8公斤，以前我很注重健康，從來不請假。」談到過往，他語氣難得上揚。

2001年進入華航的X先生，隔年就代表公司出席611號班機澎湖空難現場，協助同事遺體確認、家屬陪伴事宜。在澎湖一待，就是1個月。為什麼想當空服員？X先生說，因為他喜歡移動時的速度感，「尤其在空中時，那個體感是多面向的，有前後移動還有上下。」熱愛飛行的他，還有機師、船隻駕駛執照。

「現在我只希望能好好休養，傷真的好了再回到飛機上。」這是他目前最大的願望。

空服員遭遇亂流，並不少見，但常常在時間壓力下，為了保持勤務順利，不會百分之百採取安全措施。曲佳雲就曾分享，有次她遭遇亂流，只能抓住座艙之間的布簾，整個人像猴子一樣攀著，還跟目睹一切的乘客說：「不好意思，讓你們看笑話了。」

2024年5月新加坡航空班機遇到亂流，釀1死71傷，新航快速提出補償方案。

可對照的，是去年5月，新加坡航空發生嚴重亂流事故，造成1人死亡、71人受傷。事故發生後，新航隨即調整機上安全程序：當安全帶指示燈亮起時，機組人員不僅停止供應熱飲，所有餐飲服務也一併中止；同時，空服人員必須立即回到座位並扣上安全帶。

在賠償方面，新航於事故後1個月內提出方案：受輕傷的乘客可獲得1萬美元（約新台幣32.6萬元）的補償。針對經醫療評估認定傷勢嚴重、需要長期醫療照護，且有經濟援助需求的乘客，新航也提供2.5萬美元（約新台幣81.6萬元）作為賠償預付金，無須等待最終協商結果。根據規範國際民航事故賠償的《蒙特婁公約》，受傷的機組人員理論上也有權利索賠。

X先生目前向華航要求的賠償，約落在新台幣40萬元—除了復健費用，還包括坐輪椅必須搭乘的無障礙車支出。但華航拒絕支付，X先生反問：「如果今天受傷的是乘客，華航會這樣對待他們嗎？」

