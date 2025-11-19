一個空服員之死5／顱內出血吐了兩個月 申請工傷被罵愛計較

10月30日，空職工聯合多個工會到勞動部陳情，呼籲保障空服員乃至其他勞工的請假權益。（翻攝桃園市空服員職業工會臉書）

除了X先生，在華航服役22年的C小姐（47歲），也面臨一樣的公傷與病假認定的行政迷宮。今年3月，她在美國外站飯店，因椅子輪軸斷裂摔倒後撞擊床腳，導致顱內出血，第一時間座艙長並未讓她在當地就醫，而是飛回台灣、拖了30個小時後才送急診。

「14天後，我拿著醫師診斷去醫務部。對方跟我說公司內規是顱內出血或腦震盪的公傷，只能休2週，所以我的公傷休息時間已經結束了。」C小姐當下表示，願意放棄公傷，以病假方式在家休養，但公司「建議她請公傷」。於是，她被迫復工，每天從台北通勤到桃園。「我每天都會吐2次，一次是到公司時，一次是回家時。吐到最後，我的牙齒都被胃酸腐蝕到有點壞掉。」

經歷2個月每天吐的日子，腦出血吸收完，她發現脊柱也受傷，必須戴護頸上班。諷刺的是，她反而因此不用完全復工。「公司的人說，我這樣服儀不整，不能上飛機，所以我又在辦公室坐了2個月。」

更令她無言的，是她發現自己4月有幾天沒被報到公傷。C小姐詢問華航職安部，對方表示因為結案了，要去勞保局申訴，才能把假「還」給她。「因為他們的行政問題，導致我產生病假，可能讓考績跟年終出現非常可怕的結果。」對方的回答卻是：「你們空服員就是愛計較。」

C小姐拆除護頸後，本想病停，華航卻告知她公傷要結案，不能再用原病因病停。她想說算了，那就再去看醫生開診斷證明，對方卻進一步表示，病停要15天前預告。也就是說，她得先上15天班「才能」病停。

如今她已重回飛行工作，但表示現在每飛一趟都要買飲料請同機組員，「因為我手腳不再俐落了，要麻煩同事照應。」

談到長榮孫姓空服員的不幸，C小姐說：「我覺得自己運氣比她好一點，也壞一點，一個那麼年輕的生命就這樣走了，很可惜。但如果活下來，就會跟我一樣。」本來C小姐願意曝光身分，但後來告訴我們怕被父母認出來，讓他們擔心，所以改用化名，「不瞞你說，那段期間，我曾有一點想不開。」

工會呼籲修法 一線地方機關跟進

X先生與C小姐，都面臨醫務部診斷不透明、權力過大，能一紙推翻外部醫院認定的困境。實務上，空服員也因工作性質，在外站受傷難以認定公傷；即使認定公傷，也可能陷入行政迷宮，求助無門。

同時，還有考績不透明帶來的請假壓力。X先生就表示，他去年考績是甲（最高為優，其次為甲上），但他不知道具體扣分機制，只能「懷疑」是因為公傷。比對長榮和華航考績制度中最曖昧的部分，前者是占50％、名為「個人年度平均考核成績」的「考核」；華航則是相對透明，從舊制45％降至20％的「平日工作表現」。

然而，一旦落入公傷，能順利越過這道坎、重回職場的機會有多大？空服員因為工作性質，犧牲作息、身體，先天上本就較為不利，而在法制上又無相應保障，因而形成免洗筷般的窘境。

