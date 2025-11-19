一個空服員之死6／空服員身心狀態與飛安息息相關 白玫瑰運動尚未結束

10月26日長榮馬拉松，天漸漸亮了。長榮於10月31日提出改善方案。

空服員的勞動環境何解？10月30日，空職工聯合多個工會到勞動部陳情，呼籲為了保障空服員乃至其他勞工的請假權益，應明文禁止雇主影響請假員工的考績，或為其他不利處分。勞動部則現場回覆，將啟動法制化研擬。

不過即使修法了，仍可能面臨空有法律、但沒人行使的局面，例如第一線裁罰機關，擁有勞檢權的其實是桃園市勞動局。「現有的法律在那，主管機關應可以有更好的發揮，不能只有看到《勞基法》。」陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡表示。

廣告 廣告

邱羽凡認為，除了修法，主管機關應該更積極執行現有法律如《職安法》《性工法》，不能只有看到《勞基法》。（翻攝台大風險中心官網）

所謂「現有的法律」，散落在《職業安全衛生法》《性別平等工作法》《民法》與《勞基法》中。

邱羽凡認為，華航的漸進式復工，在法律上可能構成「調職」。如果調職的目的是出於不當動機（如迫使員工辭職，或進行冷暴力霸凌），或讓員工執行無意義的閒差，則可能有害勞工的人格權，而被認定為違法調職。

而公傷導致組員長期休養，進而影響其考績，則可依據《職業安全衛生法》，主張不應因公傷而遭受差別待遇。但邱羽凡也強調，勞工是相對弱勢，在差別對待的舉證上也是較為困難的一方。

就法律層面來看，長榮的請假制度雖然沒有不允許組員請假，但無論改制前後，只要請病假就會導致鎖班表、扣考績，都涉及勞動條件，邱羽凡表示，這可能涉及「不當連結」的不利對待。「這就像你不能因為我體育很差，扣我美術分數。」

也就是說，這些人事制度仍會造成勞工不敢行使病假的請假權，可能有《民法》第二四七條之一所禁止的「其他於他方當事人有重大不利益者」的違法問題。

中央行政解釋 助勞檢員執法認定

就現行法律保障相對全面的《性工法》而言，邱羽凡認為，長榮的生理假「隱形扣分」機制屬於不利對待，有違法之虞。而就中央而言，目前除了修法，能做的是透過行政解釋引導地方執法。因為雖然有法律規範，但勞檢員的認定標準可能不一。

為此，我們聯繫桃園市勞檢處，該處表示就法律層面上，無論是病假或特休，長榮確實「沒有」不允許員工請假。「但如果中央有明確的行政解釋，勞檢員的認定標準也比較有方向。」法律沒被行使，反而像顆皮球。

最後，邱羽凡批評：「長榮提出的新制，其實凸顯他們認為自己有權力去決定一切 ，但這違背了與勞工契約的本質，有失公平。（不扣分）3天病假的標準是什麼？按照《勞基法》是30天，為何他們規定3天？好像一點恩惠給你，拿到了就要很感謝。」

對工會來說，這場白玫瑰運動也尚未結束，只是來到了一個休息中繼站。他們未來將要求民航局將勞動狀況和重大勞資爭議納入航權審查，並就「航空器飛航作業管理規則」（AOR）進行修法。空職工祕書長周聖凱不諱言，對航空公司最有影響力的，就是民航局。

民航局長何淑萍（右）於質詢後重申「空服員與飛安息息相關」。（翻攝畫面）

民航局長何淑萍10月20日重申：「空服員與飛安息息相關，而且因為在客艙工作，擔負著飛航安全與旅客服務的雙重角色，身心狀況更是維繫飛安的重要環節，所有民航業者都應對組員的身心狀況保持必要且高度的關注。」

我想起後來在超商座位區與X先生閒聊，他談起還不知道是不是「夢想」的復飛夢，說道：「如果還能回去飛的話，我還是會照顧所有的機組員和旅客的健康跟安全，直到退休那一天。」這時，他的拐杖斜靠桌邊，「公司可以對不起所有的人，可是我不可以對不起旅客，因為，這就是我的工作。」

更多鏡週刊報導

一個空服員之死1／小感冒變成中耳炎流血 空服員被制度綑綁不敢請病假

一個空服員之死2／一堆風紀股長箝制彼此 區分好壞員工的嚴格管理文化

一個空服員之死3／為全勤錯過家庭時光 負傷組員疲於奔命