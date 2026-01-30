一個老師可以壞到什麼地步？猥褻、偷拍樣樣來30女童受害 南檢偵結起訴

社會中心／洪正達報導

張姓安親班教師犯行人神共憤！在他任職多年內已有30名女童受害。（示意圖／PIXABAY）

台南張姓男擔任一間安親班教師，沒想到他卻利用教師身份對30名國小女童強制猥褻、乘機猥褻，還拍下19張性影像，案經南檢30日偵結後，依嚴重侵害兒童權益反兒童及少年性剝削防制條例起訴，除了向法院請求從重量刑外，後續是否續押正由法院裁定中。

南檢指出，2025年9月間，安親班女童在「性平學習單」上揭露張男猥褻多人的情形，校方發現後立刻前往婦幼隊報案，並報請檢方指揮調查；發現張男為官田區某私立安親班老師，明知學生均為就讀國小且未滿12歲兒童，對於性知識以及判斷能力尚未成熟之際，竟對多名安親班學生進行強制猥褻或乘機猥褻以及偷拍性影像等行為。

犯行包含：

一、2021年9月至2025年6月間，在安親班1樓、2樓等處，利用批改作業、午睡、休息等機會，以手伸入女童內褲或隔著女童內褲觸碰女童性器，以手觸摸或拍打女童大腿、臀部，或是拉女童之手隔著張師褲子觸碰張師性器官等。

二、2019年6月至2025年6月間，將攝影機藏於安親班廁所牆壁上釣魚用冰桶內，連接手機APP以觀看女童如廁之性影像，再以手機APP擷取截圖功能，拍攝25名不同穿著之不知名女童如廁之性影像。三、2020年8月11日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共17張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。四、2022年3月3日某不知名女童午睡時，以手撥開女童內褲，持手機靠近拍攝女童之性器外觀共2張照片，以此方式乘機猥褻及拍攝女童之性影像。

檢方對案情抽絲剝繭，並仔細詢問女童後，發現出現多名受害者，並於2025年10月14日當天指揮警方搜索，當場扣押手機、攝影機，並帶回張師訊問，隨即於隔日聲押獲准；後續清查後，檢方發現扣押的400多張照片中至少出現30名被害人，且犯案時間長達數年，部分影像出現解析度不一或遭刪除，使得偵辦過程格外艱辛。

檢方於全案偵結後，認定張男涉犯刑法第222條第1項第2款、第224條之1對於未滿14歲女子強制猥褻；兒童及少年福利及權益保障法第112條、刑法第225條第2項成年人故意對兒童乘機猥褻；兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項使兒童被拍攝性影像等罪嫌並依法起訴。

檢方也說，被告張男長時間利用教職機會，對眾多兒童強制猥褻、乘機猥褻或拍攝性影像，殘害兒童人格、身心健全發展甚鉅，嚴重違背教師應有之職業道德以及徹底破壞家長、學生對教師之信任；且犯後態度不佳，先全然否認、狡詞以辯，再陸續承認部分犯行，至最後一次偵訊始承認全部犯行；並曾在案發後，擅自接觸與質疑被害人，造成被害人二次傷害。請法院綜合上情，從重量刑，以示懲戒。

