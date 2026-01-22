歐洲清倉美債嚇壞川普？格陵蘭關稅戰大轉彎 專家預言市場走向：2投資標的將回檔

​美國總統川普為奪下格陵蘭，日前宣布將自2月1日起，對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等8個歐洲國家加徵10%進口關稅，引發市場大動盪，美國股匯債3殺。在市場的壓力下，川普今 （21）日態度放軟，更開金口表示股市將會翻倍。對此，財經專家狄驤在臉書發文表示，每當債市大幅波動，川普都會很快放軟態度，關稅戰放緩這2投資標的回檔指日可待。

​美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達格陵蘭框架協議，美股21日集體反彈，道瓊指數跳漲近600 點，標普 500 指數與那斯達克指數同步上揚約1.2%，美債殖利率大幅下滑。

對此，狄驤表示，美歐關稅戰或許會很快告一段落，簡單複習一下始末，川普看上了格陵蘭的軍事、稀土與化石等資源，在前陣子公開表示要控制格陵蘭，引起了歐洲國家不滿，導致美歐火藥味變得濃厚。川普威脅將對歐洲國家加徵最高25%的關稅，而歐洲國家也計畫制裁美企或限制進口來反擊。

為何川普對歐關稅大轉向？ 狄驤：歐洲拋售美債扛不住了 ​

狄驤指出，隨著美歐關稅戰開打，債市最先受到衝擊，因為川普的舉動勢必會影響美國的信用，而丹麥養老基金也基於此原因決定賣出美債，不久後連瑞士養老基金也宣布出售美債，所以可以看到美債殖利率迅速走高。

狄驤提到，​值得注意的是，川普上任之後的政策方向非常明確，那就是透過各種方法抑制美債殖利率，目的就是想讓房市與經濟更加熱絡，所以歐洲各國與市場聯手拋售美債，確實會對川普造成壓力，回憶過去幾個月，每當債市大幅波動，川普都會很快放軟態度。好消息是，川普在稍早表示，不會以武力奪取格陵蘭，還提到美國與北約會達成讓雙方都非常開心的方案。

狄驤直言，不僅如此，剛剛川普又開金口發Call訊，直接表明近期股市下跌跟格陵蘭有關，但這算不了甚麼，未來股市將會翻倍。上述狀況符合關稅戰來得快去得也快，在市場動盪前採取防守策略後，等市場穩定就有更多銀彈掌握好機會。此外，關稅戰放緩對貴金屬來說算短線利多出盡，引頸期盼黃金、白銀回檔的投資人可以好好把握一下。



