個股也有週選擇權！期交所首推5檔 同步優化電子選擇權
個股選擇權也有每週到期的新選擇囉！期貨交易所今（8）日推出「個股週選擇權」，首波納入台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創等5檔具代表性與高關注度的標的股票，提供交易人精準掌握短期事件行情、靈活管理個股風險的工具。
個股週選擇權掛牌方式比照週三到期的臺指週選擇權，除每月第一個週三不開新契約（因與現行的月選擇權到期日重複），其餘每週三都會掛牌2週後到期的契約，屆時週週皆有契約到期。
舉例來說，12月8日(本週一)掛牌的第一份契約，到期日是本週三（12月10日）；12月17日（週三）沒有週契約到期，只有原本的月選擇權到期；12月10日掛牌的週契約，到期日是12月24日，以此類推。
個股週選擇權存續期間短、權利金較低，交易人能以更高的資金效率，運用此商品因應財報發布、法說會、產品發表、除權息、國際消息等關鍵時點，快速建立部位並於事件後靈活出場，有效掌握事件行情帶來的價格變動，同時降低長期持有的不確定性與時間價值衰減風險。
個股週選擇權契約規格，都跟現行的個股選擇權相同，每口表彰2000股，並於除權息時自動調整契約內容，以維持交易公平性。
買方僅需支付權利金，即可建立個股選擇權部位，以台積電股價1400元，操作規模一口（2000股）試算，買進5天後到期的價平台積電選擇權，權利金約為20點，僅須支付4萬元；反觀若要買進台積電股票2張（2000股）需準備280萬元，如果要融資，也要自備112萬元。
相較之下，個股選擇權讓一般交易人也能輕鬆參與個股行情。
投資人若看多，可買進「買權」，以小額權利金放大槓桿效應；看空則可買進「賣權」，將跌幅轉為獲利。
持有現股者，可透過買進「賣權」，管理短期下跌風險，建立保護部位，或賣出「買權」收取權利金，增加收益。
履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上下15%，提供不同價位策略的彈性操作空間。
週契約與月契約相互搭配，更能建構從短線波動到中長期趨勢的完整交易架構，使交易人在系統性（指數）與個別性（個股）之間取得更全面的避險與操作優勢。
至於交易稅，規定與月契約相同，每口交易稅按權利金課徵千分之1； 到期結算，則以契約金額依股票期貨契約之期貨交易稅率十萬分之2計算。
假設到期前，買進台積電選擇權，成交權利金8元，每口契約價值為1萬6000元 (8元×2000股)，每口交易稅為16元(1萬6000元×稅率0.001)。
截至今（114）年10月底，個股選擇權已經有41檔標的，期交所這次推出週契約，首波掛牌標的挑選其中 5檔交易活絡、具市場需求且公司治理評鑑達一定等級之個股，也就是台積電、鴻海、聯發科、長榮及緯創。
除推出新商品，期交所今天也同步優化電子選擇權，將契約乘數自每點1000元，調整為250元，縮小為4分之1，權利金與保證金金額同步降低，使契約規模更貼近一般交易人需求，提升部位調整的細膩度與操作彈性。
期交所說明，半導體與AI產業近年高速發展，電子類股波動高度活躍，電子指數點位相較上市初期已有顯著提升，使得原契約規模偏大。
此次調整將使電子選擇權更適合短線波動交易、避險配置以及跨商品策略運用，可靈活搭配電子期貨、小型電子期貨、金融選擇權或個股週選擇權，讓交易人在多變的市場環境中更有效掌握風險與機會。
期交所表示，個股週選擇權的推出與電子選擇權契約乘數調整，代表商品創新與制度優化雙軌並進，進一步強化我國期貨市場的深度、廣度與競爭力。未來將持續推動商品多元化、提升交易便利性與市場韌性，協助交易人在快速變動的金融環境中，以更高效率執行風險管理與策略布局。
LINE Pay Money開通會員破百萬！加碼前300萬名 3年0手續費
台新新光金總座林維俊：台美經濟都如冰火二重天 非AI產業平淡
