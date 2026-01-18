個股／不只台積電 美科技股最重視的他新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
1月15日台積電法說會上，董事長魏哲家直指，比起地緣風險，台積更擔心供電問題。除了台灣生產基地，事實上美國因為發展AI供電議題也成為重中之重，為此，前明星經理人、粉專「萬鈞法人視野」指出，很多人忽略在先進製程之外，台灣其實還有另一家公司，在自己所屬的關鍵產業裡，已經站在世界頂端長達 25 年，那就是台達電（2308）。「萬鈞法人視野」指出，如果說台積電掌握的是「算力的極限」，那台達電掌握的，則是「電力如何被安全、有效率地送到算力旁邊」。在 AI 時代全面展開之前，這個角色長期被視為基礎配套；但從今年開始，情況正在發生本質性的改變。
HVDC 出現，代表資料中心電力架構正式換世代。隨著 AI 伺服器功耗快速拉升，單一機櫃從過去十多 kW，跨越到 60kW、甚至往 100kW 邁進，傳統 AC 架構在效率、損耗與穩定度上逐步逼近工程極限。這並不是「要不要升級」的問題，而是「不升級就撐不住」的現實。也因此，HVDC 不再只是概念或實驗方案，而是在今年開始，正式被一線客戶納入下一代資料中心的主流設計方向。電力從此不只是接上去就好，而是整個系統是否能長時間穩定運作的核心。這正是台達電歷史性優勢被放大的起點。
法人視角的價值重估：從模組供應商晉升為電力系統關鍵設計者
高盛週五出了最新的台達電研究報告，除了調升目標價到 1600 元，關注的重點並不只是 AI 伺服器帶來多少新增需求，而是電力架構升級，如何改變台達在整個價值鏈中的位置，不只是賣更多 PSU，而是站進電力系統核心。高盛的核心判斷很清楚：隨著 HVDC 與 power rack 架構逐步成為主流，台達的角色，已經從單一電源模組供應商，升級為整體電力系統解決方案的關鍵設計與交付者。這代表的不是出貨量線性成長，而是單位瓦數價值、系統層級 ASP 與長期訂單能見度的同步提升。
在財務模型上，高盛預期台達 AI 相關電源業務，未來兩年將出現跳躍式成長，營收結構明顯向高功率、高附加價值產品傾斜；更重要的是，這類系統型方案能帶來較佳的毛利結構，使獲利成長速度高於營收。
工程能力的淘汰賽：二十五年技術積累與「不能出錯」的供應商地位
為什麼是台達？因為這不是產品競賽，而是工程能力的淘汰賽。HVDC 世代真正考驗的，從來不是某一顆元件規格，而是電力電子的系統工程能力：效率曲線、冗餘設計、安規與可靠度驗證、全球量產與交付的一致性。這些條件，同時成立的供應商其實非常有限。台達電連續 25 年全球電源供應器市占第一，背後代表的是長期累積的技術深度、專利布局、工程師規模，以及與客戶前期共同開發的經驗。當客戶開始把 HVDC 視為正式規格，而不是選配方案時，能夠被拉進早期設計階段的廠商，自然只會是那幾家「不能出錯」的名字。
為可靠度定價：算力瓶頸下的產業位置重新定義
這也是為什麼，在高盛的視角裡，台達不是短線受惠者，而是電力架構換世代下的結構性贏家。近期市場也傳出 PSU 與散熱產品可能出現調價，這個訊息本身不複雜，但它提供了一個側面驗證：當 AI 擴張真正卡在供電與散熱時，產業開始為「交付能力與可靠度」定價。真正具備系統能力的公司，才有條件把成本波動轉化為價值提升。回頭來看，台達電最令人敬佩的地方，不只是它站上了 AI 浪潮，而是這麼大的一家公司，竟然能在 2024 年之後，連續幾年維持如此高品質的成長曲線。這不是循環反彈，而是產業位置被重新定義後的結果。
台積電掌握了先進製程的話語權，台達電則在資料中心電力架構換世代的關鍵時刻，站上了核心舞台。當全球都在為算力與能源效率競逐時，台灣何其有幸，握有兩張關鍵王牌。
