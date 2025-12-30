個股／不是台積電！ 被外資譽為無人能敵王者的他

財經中心／廖珪如報導

半導體測試大廠京元電子（2449）被譽為「無人能敵的王者」，外資調升目標價至400元。（圖／Yahoo股市App提供）

外資Aletheia資本在最新發布的個股報告中，將半導體測試大廠京元電子（2449）譽為「無人能敵的王者」，強調其在高功率燒錄測試技術上的絕對領導地位，並將其目標價由300元大升至400元，潛在股價上漲空間逾六成。Aletheia資本指出，京元電所以能從競爭對手中脫穎而出，關鍵在於其具備處理下一代AI GPU及ASIC所需的高功率燒錄測試能力。隨著晶片功耗不斷攀升，京元電已通過3kW至5kW的燒錄測試認證，且8kW的技術研發已接近完成。

廣告 廣告

相較之下，多數競爭對手仍在2kW以下。這項技術差距使京元電與頂尖AI客戶如輝達、博通的合作關係更為穩固。京元電在全球外包封測（OSAT）市場佔比約5-7%，專攻高階測試，預計2024-2031年市場從447億美元成長至765億美元，年複合成長率8%，2026年營收有望挑戰新高，來自AI和HPC訂單）。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

不只新竹 台積悄宣布二奈米量產還有「這廠」

永豐餘何壽川新書發表 全循環造「護國神山」

經濟部發錢了！ 領取資格一次看

