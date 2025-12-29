個股／世足賽＋庫存去化雙利多 傳產稱王的他

財經中心／廖珪如報導

挺過美國關稅戰、匯率及庫存，聚陽有節奏地去化庫存，加之受惠世足賽訂單，讓總體評價受到法人青睞。（圖／Yahoo股市App提供）

受惠於品牌端庫存去化告一段落、回補訂單需求浮現，加上世足賽帶動運動服飾接單升溫，法人看好聚陽（1477）2026 年營運重啟成長循環。元大投顧維持「買進」評等，目標價 350 元。分析指出，儘管 2025 年第四季進入季節性淡季、營收表現略低於預期，但聚陽生產效率持續改善，有效推升毛利率，成功抵銷營收下修影響，使獲利表現優於原先預期。該機構將聚陽 4Q25 稅後每股盈餘（EPS）上修 3.3% 至 3.44 元，全年 EPS 亦小幅上修 0.8% 至 14.57 元。

報告指出，4Q25 前兩個月營收達成率偏低，但 12 月出貨動能可望明顯回溫，單月營收估將月增逾 25%。整體來看，第四季營收預估為 80 億元，季減 10%、年減 8.6%；不過在製程與人效改善下，毛利率上修至 25%，支撐獲利表現。

展望 2026 年，元大投顧認為，全球服飾品牌在歷經長時間庫存調整後，隨著漲價預期心理升溫，終端消費提前釋出，有助於品牌商庫存水位持續下降，並啟動回補訂單循環。聚陽主要客戶包括 Dick’s Sporting Goods、Under Armour 與 Athleta，運動服飾相關訂單動能預期同步回溫。

世足賽＋庫存回補

在此背景下，法人預估聚陽 2026 年營收將年增 5.6% 至 364.38 億元，稅後 EPS 上修至 15.94 元，年增 9.5%。其中，2026 年第一季為傳統出貨旺季，EPS 預估為 4.09 元，季增 19%；第二季則在世足賽服飾訂單帶動下，有機會呈現「淡季不淡」。

元大投顧表示，考量生產效率結構性改善、品牌端庫存回補動能，以及大型運動賽事帶來的訂單支撐，聚陽中期營運展望正向，維持以 2026 年 EPS 給予 22 倍本益比評價，目標價維持 350 元。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

