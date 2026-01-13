個股／低軌衛星之王 昇達科最新目標價

財經中心／廖珪如報導

作為Space x供應鏈之一的昇達科（3491）2025 年第四季營收明顯優於市場預期，法人看好其在衛星通訊與高頻微波元件領域的長期成長潛力，維持「買進」評等，並將目標價上調至 888 元。（示意圖／國家太空中心TASA提供）

受惠低軌衛星發射動能回溫，昇達科（3491）2025 年第四季營收明顯優於市場預期，法人看好其在衛星通訊與高頻微波元件領域的長期成長潛力，維持「買進」評等，並將目標價上調至 888 元，隱含約一成潛在上漲空間。昇達科 2025 年第四季合併營收達 8.34 億元，季增 72%、年增 36%；其中 12 月單月營收達 3.2 億元，月增 12%、年增 39%，雙雙創下歷史新高。法人指出，低軌衛星相關營收動能恢復，是推升第四季表現優於預期的關鍵因素，預估單季每股盈餘（EPS）可達 3.52 元。

Starlink 加速部署與 Amazon LEO 穩定進場

在產業面，美國聯邦通訊委員會（FCC）近期正式核准 SpaceX 部署 7,500 顆 Starlink 低軌衛星，為其長期目標 42,000 顆衛星群邁出關鍵一步。根據 SpaceX 資料，2025 年第四季 Starlink 單季發射 971 顆衛星，季增 31.9%、年增 70.4%，刷新單季紀錄，全年累計發射量達 3,207 顆，年增 61.8%，同樣創下年度新高。

除 SpaceX 外，另一低軌衛星營運商 Amazon LEO 亦於 2025 年重新啟動發射計畫，目前已進入穩定部署階段，第四季完成兩次發射、單次約 24 至 27 顆，累計可用衛星數達 180 顆。整體而言，法人認為 SpaceX 發射節奏持續加速，而 Amazon LEO 雖進度相對落後，但已逐步建立長期營運基礎。

H100 GPU 上軌道重塑 AI 運算成本邊界

此外，「太空資料中心」概念逐漸成為產業新焦點。隨著 AI 運算需求爆發，以及地面資料中心面臨能源與散熱瓶頸，市場開始評估將運算資源移往太空的可行性。除既有的 Starlink 與 Amazon LEO 外，Google 與多家新創公司亦投入相關布局。

其中，新創公司 Starcloud（NVIDIA Inception 計畫成員）近期透過 SpaceX Falcon 9 火箭成功發射衛星「Starcloud-1」，並在軌道上以 H100 GPU 運行 Google 開源模型 Gemma。Starcloud 估算，即使納入發射成本，太空能源使用成本仍可較地面方案低逾 10 倍，並預期未來十年內，新建資料中心有高度比例將轉向太空部署。法人指出，太空資料中心若成為趨勢，將顯著擴大低軌衛星通訊與高頻射頻元件的長期市場規模。

2026年成長曲線明確下的風險與機會

展望後市，法人預估昇達科 2025 與 2026 年 EPS 分別為 7.99 元與 17.15 元，接近市場共識水準。考量微波與毫米波元件涉及高度類比訊號處理與精密校調，具備明顯技術門檻，加上產業景氣處於向上循環階段，法人認為其評價有機會落在 20 至 35 倍本益比區間。主要風險則包括低軌衛星發射時程不如預期、關鍵客戶資本支出調整，以及新競爭者技術突破可能對價格與毛利率造成壓力。

