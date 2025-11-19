個股／低軌衛星訂單旺 昇達科新目標價
財經中心／廖珪如報導
低軌衛星之王昇達科 （3491）3Q25 營收 4.84 億元，季減 6%，年減 24%，若排除子公司正通營收影響數，則3Q25 營收季增4%．EPS 為1.33元，低於預期，主因毛利率47%低於預期以及費用較高，觀察9月LEO 營收佔比達58%，LEO 營收月增16%、年增9%，單月毛利率亦回升至 52.4%，已擺脫季初因客戶測試而推遲提貨所造成營收谷底。在手訂單亮眼維持買進評等，上調目標價至590元，潛在上漲空間32%。
4Q25 低軌動能恢復
10月營收 2.29億元，月增19%．年增 21%•LEO 營收動能恢復，佔比已接近 70%•比例為新高水準，客戶每隔一兩週就會下新訂單，累積速度變快，預估 11 月營收持續向上，預估低軌營收於4Q25 將季增 100%以上，帶動 4Q25 營收大幅提升至7.7億元，毛利率因產品組合轉佳亦能增加，EPS 為3.11元，為單季新高。
在手訂單增加 積極擴產
低軌客戶為優化傳輸功能，擴展到 E、V、W 等多個高頻段，頻率越高，傳輸效率越好，單顆衛星所需的元件數量也隨之增加，目前在手訂單已超越去年低軌業務的總和，且公司已成功開發並出貨TT&C（衛星控制元件）和ISL（衛星間連接）兩項新產品，單顆衛星貢獻產值持續增加。
產業進入障礙值得關注
在供應鏈中，公司處於關鍵地位，主要競爭對手多來自歐美軍工產業，公司的價格與交期皆有優勢，因應強勁需求，台灣汐止廠一期產能已滿載稼動，汐止二期新廠區之高階精密製造及自動化設備與人員陸續進駐，預期於年底前全面投產，另因應中長期需求，七堵三廠已完成擴建規劃，近期並另於同一園區購置生產廠房；越南廠除了租用廠房之外，同時在隔壁購地興建廠房，預計明年底完工啟用，新廠區將可提升5倍產能，其產能可支撐未來三到五年的需求。上調 FY26 獲利預估，維持買進評等，上調目標價至590元。富邦報告指出，因低軌衛星大客戶重啟拉貨，在手訂單大幅增加，我們上修 FY26 EPS 預估至16.84元，上調幅度為12%。
富邦預估 FY25、FY26 EPS 為7.58元16.84元，對比市場 Consensus 為 8.33元，不過由於微波、毫米波元件涉及類比訊號處理與校調，加大產業進入障礙，考量產業景氣正處於向上階段，預期本益比評價將可享20~35 倍區間範圍。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
