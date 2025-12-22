個股／光通訊紅不讓 華星光新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

華星光持續擴充 CW Laser 產能，並成功卡位 400G、800G ZR／ZR+ 代工市場，在市占率與客戶結構改善帶動下，成長動能明確。（示意圖／PIXABAY）

光通訊元件廠華星光（4979）受惠高速光通訊規格升級，法人指出，公司持續擴充 CW Laser 產能，並成功卡位 400G、800G ZR／ZR+ 代工市場，在市占率與客戶結構改善帶動下，成長動能明確，維持「增加持股」評等，目標價 265 元。

報告指出，華星光已於 2025 年第一季完成一廠四樓擴產，第二廠亦預計於 2025 年第四季正式投產。目前 CW Laser 月產能約 150 萬片，預估 2026 年第四季將提升至 300 至 400 萬片，並以 2027 年月產能超過 600 萬片為中期目標。晶圓規格亦同步升級，正由 2 吋轉向 3 吋，並規劃於 2026 年第四季完成 4 吋產線建置，2027 年進入量產階段。公司指出，現有廠房空間可支應 2026 年訂單需求，並已提前評估 2027 年後新增產能所需的新廠房。

產品面方面，管理層指出，2025 年市場需求仍以 400G 為主，2026 年 800G 可望成為主流規格，1.6T 產品亦預計自 2026 年起開始小量出貨。法人表示，華星光在 400G 與 800G ZR／ZR+ 代工領域具備關鍵技術優勢，全球市占率預估超過 50%。

在客戶結構方面，華星光過去營收高度集中於單一美系雲端服務供應商（CSP），但自 2025 年起已有明顯改善。目前 CW 與 DCI 兩大產品線皆已有三家以上 CSP 客戶採用，且 800G 產品已通過主要客戶認證，預計將於 2026 年第一季正式放量出貨。法人指出，隨全球資料中心光通訊市場於 2026 年全面轉向 800G 規格，華星光在產能擴充、晶圓尺寸升級及 ZR／ZR+ 代工高市占率的加持下，未來營運成長動能具備高度能見度。

