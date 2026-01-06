個股／全村的希望 台積電新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

根據本土券商最新法人報告指出， 2026 年半導體產業將進入結構性供不應求的階段，並將台積電（2330）列為產業首選，目標價上修至 2,020 元。法人預期，受惠於 AI 強勁需求、2 奈米（N2）產能加速放量以及有利的匯率條件，台積電 2025 年第四季毛利率有望達 61.5%，優於財測預期，且 2026 年資本支出預估將突破 500 億美元大關，反映先進製程與 CoWoS 封裝需求持續上修。

在 AI 製程演進趨勢下，台積電（2330）受惠於 2 奈米製程定價較 3 奈米高出 30% 至 50%，且 2026 年底月產能預計將從目前的 4 萬片擴張至 10 萬片，帶動整體平均售價（ASP）走揚。此外，報告提到由於目前 CoWoS-S 產能吃緊，導致 NVIDIA H200 等強勁需求出現溢出效應，相關供應鏈夥伴如鴻海（2317）在 AI 伺服器組裝端、Amkor 以及聯電（2303）在承接特定產能需求上，皆成為此波趨勢下的關鍵受惠者。

台積電上下游 鴻海＋聯電

報告分析，2026 年半導體市場的核心趨勢為先進製程產能緊繃與價格調漲。受惠股首推台積電（2330），報告指出其 N3、N4、N5 產能持續滿載，2026 年 ASP 預計再調漲 3% 至 5%，且隨 N2 顯著放量，2026 全年營收成長有望優於官方 20-25% 的財測目標。此外，由於 CoWoS 產能與 AI ASIC 需求配比調整，法人看好 AI 需求成長趨勢將帶動相關族群，受惠股包含負責下游組裝的鴻海（2317）以及具備替代產能優勢的聯電（2303）與 Amkor。

