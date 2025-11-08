個股／凱基金三引擎發威 前10月賺238億EPS 1.37元！
財經中心／余國棟報導
凱基金控公布10月自結財務數據，單月稅後獲利為新台幣（以下同）47.49億元，前10月累計稅後獲利238億元，每股盈餘1.37元。受惠於AI產業前景推升市場信心，活絡資本市場，ONE KGI整合效益全面展現，旗下銀行、證券、以及壽險三大業務，同步交出穩健又亮眼的成績單。其中，凱基銀行與凱基證券兩大支撐金控現金股利的子公司，前10月合計貢獻獲利152.84億元，年增近13%，為金控未來配息奠定堅實基礎。
凱基金控三大引擎展現強勁獲利，凱基人壽10月稅後獲利36.09億元，較去年10月成長兩倍以上，前10月達128.72億元。凱基證券則受惠於交投熱絡與承銷市場升溫，10月稅後獲利12.24億元、前10月累計93.88億元，年增7%。凱基銀行10月份稅後獲利6.02億元，今年前10月稅後獲利58.95億元，相較去年同期成長逾兩成。
受惠於AI浪潮推升台灣經濟成長率，及全球資本市場持續熱絡，凱基金控旗下子公司精準掌握市場趨勢，在交易投資面上有不少斬獲，在金管會全力推動亞洲資產管理中心的政策下，集團財富管理手續費收入更是成長快速，大幅推升凱基金控的獲利動能。
子公司凱基證券為經紀市占率第二大券商，前三季股東權益報酬率（ROE）高居前三大同業之冠，前10月來自海外轉投資獲利年增9%，持續鞏固「最具規模優勢的台資券商」地位。凱基銀行放款規模穩步擴張，加上利差走揚，推升淨利息收益呈現雙位數成長，手續費收入亦維持強勁動能，財富管理業務更連續第三年成長逾20%，展現穩健經營實力。
凱基人壽10月新契約保費收入較去年同期成長32%，前10月年增率達23%。凱基人壽並結合凱基投信的類全委標的與凱基銀行通路，推出「活利鑫動」投資型保單，深獲市場好評，預期將大幅推升11月業績表現。同時，為順利接軌IFRS17與ICS新制，凱基人壽將持續推動高價值商品策略，高效累積契約服務邊際（CSM），強化資本韌性與財務結構。凱基金控指出，隨著凱基銀行、凱基證券與凱基人壽進駐高雄資產管理專區，集團布局與跨平台合作版圖更趨完整，將為市場注入兼具韌性與前瞻力的成長引擎。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
