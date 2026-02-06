個股／南亞轉型入AI 新報告曝

財經中心／廖珪如報導

南亞（1303）今（6）日公布 2026 年 1 月合併營收，單月營業額達 228.7 億元，較上月成長 3.5%，年增 11.8%。公司指出，受惠於人工智慧（AI）及相關高效能運算（HPC）應用持續擴張，電子材料產品需求強勁，帶動整體營收呈現「月增、年增」的雙成長表現。1 月營收較上月增加的主要動能來自電子材料與聚酯相關產品。隨著 AI 伺服器、高速運算與低延遲傳輸需求持續升溫，高層數基板、高密度連結基板（HDI）、高頻銅箔及玻纖薄布等電子材料出貨量與售價同步提升，該業務已連續 7 個月正成長。

聚酯與塑膠加工回溫：美國補庫存與農曆年裝潢需求

除電子材料外，聚酯產品亦呈現回溫。公司指出，美國市場在聖誕假期結束後，下游客戶陸續恢復生產並進行補庫存，加上亞洲市場在光學用與積層陶瓷電容（MLCC）塗佈用離型膜需求增加，推動聚酯產品銷售表現向上。塑膠加工產品方面，因農曆春節前建築、裝潢及年節包裝需求集中，相關產品出貨亦有所成長。相較之下，化工產品表現相對承壓。乙二醇（EG）受到中國大陸聚酯產業開工率偏低及庫存偏高影響，市場價格仍處低檔，銷售量因而下滑，抵銷了部分可塑劑產品因歲修後復產所帶來的成長。

AI 產業資本支出擴大：高階載板與銅箔基板供給吃緊

若與去年同期相比，南亞塑膠 1 月營收年增幅度主要同樣由電子材料帶動。公司表示，AI 相關產業資本支出持續擴大，推動 IC 載板、銅箔基板等中高階材料升級，市場供給相對吃緊，售價與出貨同步提升，使電子材料業務年增表現最為明顯。塑膠加工產品亦因工作天數增加而呈現成長；惟化工與部分聚酯產品，受到市況與基期因素影響，年營收相對減少。展望後市，南亞塑膠指出，AI、高速運算及高頻高速傳輸趨勢未變，電子材料相關需求仍具支撐力，將持續關注原物料價格波動與全球景氣變化。

