個股／台積電法說會前夕 最新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

受惠於先進製程與先進封裝需求持續強勁，台積電（2330）在2026年獲利上修動能可望延續，N3製程與CoWoS產能供給仍處於吃緊狀態，成功抵銷傳統淡季影響。元大維持「買進」評等，並將目標價上調至新台幣2,050元。法人表示，在AI加速器需求持續升溫、以及智慧型手機應用處理器（AP）補庫帶動下，台積電N3與CoWoS需求動能優於預期。該行將台積電2026年第一季每股盈餘（EPS）預估上修24%，至18.4元，季增2%、年增32%；同時，上修2026年全年EPS 19%，至85元。

報告指出，獲利預估上調主要反映三項因素：其一，N3製程產能利用率持續趨緊，即便部分8吋與12吋產能轉進先進製程，2026年上半年N3整體供給仍難以滿足需求；其二，先進封裝擴產進度加快，元大已將2026年底CoWoS月產能預估自11萬片上修至12.5萬片；其三，台積電持續執行成本控管與審慎定價策略，支撐整體獲利能力。

啟動擴產計劃助攻北美客戶

法人進一步指出，AI晶片製程正加速由N4轉進N3，主要客戶新一代產品包括NVIDIA Rubin、Google TPU v8與AWS Trainium 3，推升中長期先進製程需求。該行認為，N3供給吃緊情況可望延續至2026年第四季，台積電亦已啟動額外擴產計畫，並自N7、N10等較舊先進製程及成熟製程重新配置產能，以因應結構性AI需求。

基於上述假設，元大投顧同步上修台積電2026年與2027年N3營收預估，幅度分別為13%與37%。展望未來，元大認為，2026年至2028年獲利預估仍存在上修空間，關鍵將取決於台積電能否持續擴充產能並有效回應AI加速器的長期結構性需求。在評價方面，元大維持以2026年EPS給予24倍本益比不變，惟因獲利基礎上調，將目標價自原先的1,710元上修至2,050元，重申「買進」評等。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

