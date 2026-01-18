個股／台積電法說會後 四家券商新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
台積電（2330）1 月15日召開法說會，受惠於 AI 需求強勁與先進製程產能滿載，公司不僅繳出優於預期的 2025 年第四季財報，更釋出極具爆發力的 2026 年資本支出與長線成長展望。面對這份堪稱「好得離譜」的成績單，包括凱基、玉山、兆豐與永豐在內的四大國內投顧法人火速發布最新評估報告，一致性給予買進評等，目標價區間從 2,130 元一路喊至 2,400 元，確認 AI 所帶動的結構性成長週期才正要開始。
回顧 2025 年第四季表現，台積電單季合併營收達新台幣 1.046 兆元，季增 5.7%，毛利率衝上 62.3% 的歷史新高，大幅優於原先財測高標，單季每股盈餘（EPS）達 19.5 元。這波強勁動能主要來自於 3 奈米與 5 奈米製程的高產能利用率，以及新台幣貶值帶來的匯兌利益。展望 2026 年，台積電預估美元營收將成長近 30%，遠優於晶圓代工產業平均，並宣布將 2026 年資本支出大幅調升至 520 億至 560 億美元之間，其中高達 7 至 8 成將用於先進製程，以應對客戶對 AI 晶片的渴求。
法人模型全面上修：凱基看好 2027 獲利潛力並喊價 2,400 元
在法說會後，各大法人對於台積電的評價模型全面重新定錨。凱基投顧給出了目前市場上最為樂觀的預測，將目標價由原先的 2,020 元一口氣上調至 2,400 元，維持「增加持股」評等。凱基分析師指出，台積電不僅上修了營收年複合成長率（CAGR）至 25%，更將長期毛利率目標提高至 56% 以上，顯示 AI 需求是真實且具延續性的。凱基預估台積電 2026 年 EPS 將達到 95.71 元，並認為市場將重新評估其 2027 年的獲利潛力。
Token 指數型成長驅動：玉山預估 2026 年 EPS 將站上 90 元關卡
玉山投顧則將評等調升至「買進」，目標價訂為 2,185。玉山投顧分析，受惠於大型語言模型（LLM）帶動 Token 數量指數型成長，台積電先進製程訂單能見度極高。他們預估 2026 年台積電稅後 EPS 可達 90.64 元，考量未來幾年公司將大幅投資並上修營收與毛利率展望，這將有利於股價淨值比（PB）的持續提升，因此給予 8 倍的 PB 評價。
高稼動率抵銷折舊壓力：兆豐看好 2026 營收年增 34% 的上漲空間
兆豐投顧同樣看好 AI 供需缺口仍存，將投資評等維持「逢低買進」，目標價從先前的 1,760 元大幅上修至 2,150 元。兆豐投顧認為，儘管海外設廠與 2 奈米放量初期可能帶來折舊壓力，但先進製程的高稼動率足以抵銷這些負面因子。兆豐預估 2026 年台積電營收將年增 34.1%， EPS 將來到 93.22 元，目前的股價評價處於歷史區間中緣，仍有約 27% 的上漲空間。
下一個五兆男：永豐指 AI 產能為發展瓶頸、掌握全球定價權
永豐投顧則以「下一個五兆男」為題，給予 2,130 元的目標價與「買進」評等。永豐投顧大膽預測，台積電 2026 年營收將突破新台幣 5 兆元大關，且單年 EPS 有望挑戰 92.9 元，「百元 EPS」已非遙不可及。永豐強調，目前 AI 發展的瓶頸並非電力或散熱，而是台積電的產能，這使得台積電掌握了全球 AI 發展的命脈與定價權。
綜合各家觀點，法人圈普遍認為台積電不僅是 AI 浪潮下的最大受惠者，其技術護城河與漲價能力更賦予其穿越景氣循環的韌性。隨著 2026 年資本支出擴張與先進封裝產能開出，市場對於台積電躋身「兩千元俱樂部」已具高度共識。下一步建議： 這份法說會報告確認了 2 奈米（N2）與先進封裝 是未來兩年的核心。如果您感興趣，我可以為您查詢關於 2 奈米製程在 2026 年的具體量產進度與客戶端採用狀況，或是追蹤分析師對於 560 億美元資本支出中，關於「先進封裝」佔比的進一步拆解。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
請款後月領1萬6千元 申請辦法曝
熱門股／台積電法說會後 新目標價曝
【一文看懂】台美談判15% 關稅待遇 台股新指數曝光
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 15
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 78
梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前遺言太催淚
香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們相當不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 24
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 202
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 9
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 11 小時前 ・ 12
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 13 小時前 ・ 16
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 250
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 16 小時前 ・ 147
若川普成功逼賣格陵蘭？學者預言恐怖後果
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為...今日新聞NOWNEWS ・ 21 分鐘前 ・ 99
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 17 小時前 ・ 738
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 36
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 26
春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉
本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非
已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養也讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 10