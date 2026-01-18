個股／台積電法說會後 四家券商新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

展望 2026 年，台積電預估美元營收將成長近 30%，遠優於晶圓代工產業平均，並宣布將 2026 年資本支出大幅調升至 520 億至 560 億美元之間，其中高達 7 至 8 成將用於先進製程，以應對客戶對 AI 晶片的渴求。（圖／翻攝自台積電官方YT）

台積電（2330）1 月15日召開法說會，受惠於 AI 需求強勁與先進製程產能滿載，公司不僅繳出優於預期的 2025 年第四季財報，更釋出極具爆發力的 2026 年資本支出與長線成長展望。面對這份堪稱「好得離譜」的成績單，包括凱基、玉山、兆豐與永豐在內的四大國內投顧法人火速發布最新評估報告，一致性給予買進評等，目標價區間從 2,130 元一路喊至 2,400 元，確認 AI 所帶動的結構性成長週期才正要開始。

回顧 2025 年第四季表現，台積電單季合併營收達新台幣 1.046 兆元，季增 5.7%，毛利率衝上 62.3% 的歷史新高，大幅優於原先財測高標，單季每股盈餘（EPS）達 19.5 元。這波強勁動能主要來自於 3 奈米與 5 奈米製程的高產能利用率，以及新台幣貶值帶來的匯兌利益。展望 2026 年，台積電預估美元營收將成長近 30%，遠優於晶圓代工產業平均，並宣布將 2026 年資本支出大幅調升至 520 億至 560 億美元之間，其中高達 7 至 8 成將用於先進製程，以應對客戶對 AI 晶片的渴求。

法人模型全面上修：凱基看好 2027 獲利潛力並喊價 2,400 元

在法說會後，各大法人對於台積電的評價模型全面重新定錨。凱基投顧給出了目前市場上最為樂觀的預測，將目標價由原先的 2,020 元一口氣上調至 2,400 元，維持「增加持股」評等。凱基分析師指出，台積電不僅上修了營收年複合成長率（CAGR）至 25%，更將長期毛利率目標提高至 56% 以上，顯示 AI 需求是真實且具延續性的。凱基預估台積電 2026 年 EPS 將達到 95.71 元，並認為市場將重新評估其 2027 年的獲利潛力。

Token 指數型成長驅動：玉山預估 2026 年 EPS 將站上 90 元關卡

玉山投顧則將評等調升至「買進」，目標價訂為 2,185。玉山投顧分析，受惠於大型語言模型（LLM）帶動 Token 數量指數型成長，台積電先進製程訂單能見度極高。他們預估 2026 年台積電稅後 EPS 可達 90.64 元，考量未來幾年公司將大幅投資並上修營收與毛利率展望，這將有利於股價淨值比（PB）的持續提升，因此給予 8 倍的 PB 評價。

高稼動率抵銷折舊壓力：兆豐看好 2026 營收年增 34% 的上漲空間

兆豐投顧同樣看好 AI 供需缺口仍存，將投資評等維持「逢低買進」，目標價從先前的 1,760 元大幅上修至 2,150 元。兆豐投顧認為，儘管海外設廠與 2 奈米放量初期可能帶來折舊壓力，但先進製程的高稼動率足以抵銷這些負面因子。兆豐預估 2026 年台積電營收將年增 34.1%， EPS 將來到 93.22 元，目前的股價評價處於歷史區間中緣，仍有約 27% 的上漲空間。

下一個五兆男：永豐指 AI 產能為發展瓶頸、掌握全球定價權

永豐投顧則以「下一個五兆男」為題，給予 2,130 元的目標價與「買進」評等。永豐投顧大膽預測，台積電 2026 年營收將突破新台幣 5 兆元大關，且單年 EPS 有望挑戰 92.9 元，「百元 EPS」已非遙不可及。永豐強調，目前 AI 發展的瓶頸並非電力或散熱，而是台積電的產能，這使得台積電掌握了全球 AI 發展的命脈與定價權。

綜合各家觀點，法人圈普遍認為台積電不僅是 AI 浪潮下的最大受惠者，其技術護城河與漲價能力更賦予其穿越景氣循環的韌性。隨著 2026 年資本支出擴張與先進封裝產能開出，市場對於台積電躋身「兩千元俱樂部」已具高度共識。下一步建議： 這份法說會報告確認了 2 奈米（N2）與先進封裝 是未來兩年的核心。如果您感興趣，我可以為您查詢關於 2 奈米製程在 2026 年的具體量產進度與客戶端採用狀況，或是追蹤分析師對於 560 億美元資本支出中，關於「先進封裝」佔比的進一步拆解。

