個股／台積電配息5元今入袋 小摩新目標價曝
財經中心／廖珪如報導
台積（2330）2025年Q2每股配息5元將於1月8日入帳，董事會決議Q3配息6元，除息交易日訂在3月17。基於科技市場持續火熱，摩根大通（小摩）近期出具報告指出，台積電今年的美元營收可望擴增30%，利多包括N3（3奈米製程）需求暢旺、N2（2奈米製程）加強增產、先進封裝有成長空間，以及綜合平均售價（blended average selling price）有望強勁上揚。目標價24%，調升至新台幣2,100元，並維持「加碼」的投資評級，主因為預期今、明兩年的營收都將強勁成長二位數百分比。
《彭博》報導，包括高盛與麥格理在內，今年初以來至少有6家券商，調升在台股上市的台積電目標價，高盛將台積電目標價訂在2330元、大摩訂1880元，小摩則喊到2100元。
