個股／台股拉回佈局鴻海？ 報告一次看
財經中心／廖珪如報導
鴻海（2317）12日公布第三季優於預期的財報，受惠於毛利率改善與業外收益增加，並表示 AI 伺服器將持續推動 2026 年營運成長。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。
報告顯示，鴻海第三季每股盈餘為 4.15 元，季增 30%、年增 17%，高於市場預期。第三季營收季增 15%、年增 11%，消費電子占比 37%，季增 21%；雲端產品占比 42%，季增 18%。公司指出，AI 伺服器營收已突破 1 兆元，占總營收約 20%。毛利率為 6.4%、營益率 3.4%，均優於市場預期。1–3 季累計 EPS 達 10.38 元，年增 35%。
鴻海預期第四季營收季增與年增將落在 4% 至 15% 區間。公司表示，手機新品帶動的消費電子業務將季增超過 15%；雲端營收預期季增 5% 至 14%、年增超過 15%，主因 AI 機櫃出貨增加。零組件營收預估季增 5% 至 14%，PC 產品則仍將季減、年減。
獲利不斷被上修
多家投顧上修對公司獲利預期。凱基投顧將 2025 年 EPS 上調至 14.68 元，預估 2026 年 EPS 18.9 元；兆豐投顧將 2025、2026 年 EPS 上修至 15 元與 18 元；永豐投顧將 2026 年 EPS 上修至 17.83 元。國票投顧表示，雲端產品線營收比重將在 2026 年升至 45%，並預估 EPS 將再創新高。
多數券商認為，AI 伺服器將是鴻海 2025–2026 年主要成長來源。凱基指出，鴻海已擴大提供模組、基板、compute tray、switch tray、機櫃與部分零組件，並擴大 GPU 與 ASIC 兩條線的專案數。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
盤前／台積電10月業績唱旺！ 14檔供應鏈必看
關稅談判傳11月底前宣布 經濟部回應了！
推論AI崛起 輝達最強助攻手曝！
其他人也在看
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
鴻海股價跌近15日最低！八大公股砸6億搶便宜貨 東元跌9.6%獲補血逾3600張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（14）日收27,397.50點，跌506.06點或1.81%。八大公股昨日買超89.80億元。外電報導指出，微軟位於威斯康辛州...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股震盪抓基本面 伺服器拉動PCB 12檔
週五台股受美股AI巨頭股價回檔拖累，指數終場大跌506.06點，跌幅-1.81%，收在27397.5點，跌破月線支撐；本週台股週線連2黑，全週下挫253.91點，週線跌幅-0.92%，平均日均量5901.81億元。三大法人方面則是全數站在賣方，外資本週賣超981.78億元，已連續第6週減碼台股，投信單週減持26.48億元，自營商也連續第2週減碼148.92億元，三大法人合計賣超1157.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
AI伺服器需求2026續旺！台廠3雄接單成大贏家 華為AI晶片急起直追
【記者呂承哲／台北報導】ChatGPT帶動生成式AI狂潮，TrendForce研究經理龔明德14日在「2026年AI伺服器市場預測及供應鏈發展洞察」指出，在CSP持續調高資本支出帶動下，2025年AI伺服器出貨仍將成長24.1%、突破210萬台，2026年在高基期上再增約21%，市場從爆發期轉向高成長常態。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
AI雙王撐腰 台股多頭續命
美股科技股估值偏高疑慮蔓延，然外資持股看好AI動能，繼摩根士丹利調高台積電3奈米製程2026年產能預估，好消息是摩根大通最新也調高CoWoS產能預期，加上外資看好輝達業績優預期並上調財測，外資點AI兩大領頭大將台積電及輝達，有望替台股多頭續命。工商時報 ・ 2 小時前
台股週報》靜待輝達財報 大盤止跌訊號
(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 4 小時前
《熱門族群》AI發威 Q3財報六猛將出列
【時報-台北電】上市櫃第三季財報公布，在AI浪潮推升下，帶動周邊供應鏈營運衝鋒，包括上游晶圓以台積電為首，以及零組件散熱、滑軌、機殼及組裝鏈同步繳出亮眼成績，奇鋐、川湖、勤誠、鴻海、緯穎等第三季獲利噴發，齊列「AI六猛將」。 AI伺服器出貨動能強勁，撐起台股獲利一片天，其中，台積電單季獲利以4,523.01億元改寫歷史新高，穩居上市櫃獲利冠軍；緯穎也同樣拜AI所賜，第三季每股稅後純益（EPS）高達82.92元，蟬聯EPS王榜首，不僅較第二季65.23元大幅成長，也與亞軍大立光的53.05元，拉開不少差距。 而輝達GB300出貨動能強勁，帶旺鴻海第三季營收衝上2.05兆元，季增15％、年增11％，營收表現亮眼。凱基投顧看好，AI伺服器為鴻海主要營收與每股稅後純益（EPS）成長動能，隨營收規模效應浮現，將幫助其毛利率、營業利益率穩定。 在AI周邊零組件部分，散熱指標奇鋐第三季稅後純益53.39億元，EPS 13.67元，創下單季歷史新高紀錄，並受惠於AI相關產品出貨續增，單季財報繳出「三率三升」佳績。公司2026年營運展望正向，散熱未來成長性最佳，其次為機箱及風扇。 滑軌大廠川湖第三季EP時報資訊 ・ 1 天前
五大金控Q3台股部位突破2.1兆元
五大壽險金控第三季台股操作曝光，統計至第三季底五大壽險金控台股持有部位突破2.1兆元、季增14.5％，主要因台股驚驚漲，加權指數單季勁揚16.02％，個股操作方面，五大各有定見，富邦金、凱基金同步加碼「護國神山」台積電，國泰金、中信金反手減碼，且國泰金、富邦金、凱基金均增持日月光投控。工商時報 ・ 2 小時前
鴻海400元目標價輸慘了！這檔隱藏版老AI喊上800元 法人報告全剖析 EPS、股利政策3表掌握
AI伺服器大廠第3季財報陸續開獎，包括鴻海、緯創、緯穎、英業達等指標個股都有新高表現，其中華碩上季EPS14.21元，雖低於第1季的17.2元，但法人分析，過去以消費市場為主力的華碩，服務對象已擴大到AI伺服器廠商，隨輝達B300、GB300機櫃出貨放量，預估明年AI伺服器營收貢獻將超過20%，除今明2年均可賺逾5個股本，現金股息更有42元以上，目標價上看800元。中時財經即時 ・ 1 天前
布局亞股 中長期潛力可期
受惠美元走弱與貿易緊張緩解，亞洲股市在企業盈餘下修與經濟數據平淡下仍展現韌性。法人指出，市場復甦進入分化階段，投資策略宜轉向防禦與精選，聚焦人工智慧（AI）、股息收益與治理改善等長期主題，同時看好陸股、越南、南韓、台灣、印度與新加坡等市場的中長期潛力。工商時報 ・ 2 小時前
台股創高後下殺金融補漲加溫 這2只甜蜜點浮現！
台股創新高突破28,500點後，於高檔震盪下殺至27397點，由於今年以來成長股多數已漲過一輪，現階段建議可將焦點轉向金融股或高息股，有機會迎來落後補漲行情；債券ETF方面則可留意金融債ETF，在降息初期把握價格甜蜜點。國泰永續高股息（00878）已於上週五公告預估配息金額，國泰10Y+金融債（00933B）也接力公告，提醒投資人留意最後買進日為11月17日。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
小資女怒喊「普發一萬不公平」一票人不挺
小資女怒喊「普發一萬不公平」一票人不挺EBC東森新聞 ・ 1 天前
權證市場焦點－台光電 搶進M9市場
儘管因為進入ASIC產品轉換期，導致CCL龍頭台光電（2383）第三季毛利率不如市場預期，但是第四季將有其他AI伺服器、800G轉換器等產品填補缺口，並且新增兩家ASIC客戶，單季營收可望持續成長。工商時報 ・ 2 小時前
精英前三季EPS 1.44元 站三年新高
精英（2331）今年因母集團大同公司股權、高層人士屢有更迭，近期隨三立集團入主後，亦多有變動。不過其本業營運近兩季來守住正數，加上第一季處分資產認列挹注，推升其前三季營收、獲利同步回溫，累計前三季每股稅後純益（EPS）1.44元，站3年高點。工商時報 ・ 2 小時前
輝達財報與Fed會議紀要登場 元大投信搶攻主動式ETF市場 小米、百度、網易陸續公布財報 港股科技股投資機會解析｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在輝達財報與Fed會議紀要登場，台灣投資人聚焦兩大關鍵；元大投信搶攻主動式ETF市場，即將開始預購；以及小米、百度、網易陸續公布財報，港股科技股投資機會解析！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
高爾夫》阿妮卡錦標賽，葛蘭五十四洞單獨領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】並列領先出發的瑞典女將Linn Grant（琳恩‧葛蘭），十一月十五日在Belleair（羅開Golf 頻道 ・ 21 小時前
允強、南亞、九豪等Q3獲利暴增 搶進成長前十強
上市櫃公司公布第三季財報，獲利成長前十強公司出爐，稅後純益成長幅度超過20倍、2,000％以上，成長幅度相當驚人，包括不鏽鋼管廠允強（2034）、南亞（1303）、致和證（5864）、九豪（6127）、研揚（6579）等，主要以中小型、爆發性強的公司為主。中時財經即時 ・ 9 小時前
普發1萬明天ATM登場！這16家銀行可以領 各家優惠一次看
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導根據財政部規劃，普發現金1萬有直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現及偏鄉造冊發放等5種方式，其中「ATM領現」將於...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
輝達財報開獎 台股上攻28.5K
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台再掀AI熱，然隨美股AI估值過高引發泡沫擔憂，市場期盼19日將公布的輝達最新一季財報送暖，為近期台美股市打上強心針。投資圈聚焦其釋出的最新展望，法人推演輝達財報三大劇本，最佳情境台股可再展多頭，向上突破28,500點再創歷史新高。工商時報 ・ 1 天前