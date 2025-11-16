個股／台股拉回佈局鴻海？ 報告一次看

財經中心／廖珪如報導

鴻海董事長劉揚偉進入輝達戰隊，帶領鴻海進入AI新紀元。（圖／翻攝自yt @NVIDIA）

鴻海（2317）12日公布第三季優於預期的財報，受惠於毛利率改善與業外收益增加，並表示 AI 伺服器將持續推動 2026 年營運成長。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。

報告顯示，鴻海第三季每股盈餘為 4.15 元，季增 30%、年增 17%，高於市場預期。第三季營收季增 15%、年增 11%，消費電子占比 37%，季增 21%；雲端產品占比 42%，季增 18%。公司指出，AI 伺服器營收已突破 1 兆元，占總營收約 20%。毛利率為 6.4%、營益率 3.4%，均優於市場預期。1–3 季累計 EPS 達 10.38 元，年增 35%。

鴻海預期第四季營收季增與年增將落在 4% 至 15% 區間。公司表示，手機新品帶動的消費電子業務將季增超過 15%；雲端營收預期季增 5% 至 14%、年增超過 15%，主因 AI 機櫃出貨增加。零組件營收預估季增 5% 至 14%，PC 產品則仍將季減、年減。

獲利不斷被上修

多家投顧上修對公司獲利預期。凱基投顧將 2025 年 EPS 上調至 14.68 元，預估 2026 年 EPS 18.9 元；兆豐投顧將 2025、2026 年 EPS 上修至 15 元與 18 元；永豐投顧將 2026 年 EPS 上修至 17.83 元。國票投顧表示，雲端產品線營收比重將在 2026 年升至 45%，並預估 EPS 將再創新高。

多數券商認為，AI 伺服器將是鴻海 2025–2026 年主要成長來源。凱基指出，鴻海已擴大提供模組、基板、compute tray、switch tray、機櫃與部分零組件，並擴大 GPU 與 ASIC 兩條線的專案數。目標價方面，凱基給出 340 元，兆豐 310 元，永豐 303 元，國票 290 元。投資風險包括全球需求走弱、台幣升值、電動車訂單不振與關稅衝擊。

