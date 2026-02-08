個股／台股最抗跌 儒鴻回神目標價曝

財經中心／廖珪如報導

儒鴻（1476）受惠於匯兌利益挹注，成功彌補布料出貨轉淡及船期遞延等短期干擾，帶動 2025 年第四季與全年獲利預估上修。隨著品牌客戶啟動回補庫存、世足賽相關訂單挹注，以及新客戶加入，法人認為儒鴻 2026 年營運復甦趨勢已趨明確，展望轉趨樂觀，維持「買進」投資建議，目標價維持 525 元。（圖／資料照）

法人最新報告指出，儒鴻（1476）受惠於匯兌利益挹注，成功彌補布料出貨轉淡及船期遞延等短期干擾，帶動 2025 年第四季與全年獲利預估上修。隨著品牌客戶啟動回補庫存、世足賽相關訂單挹注，以及新客戶加入，法人認為儒鴻 2026 年營運復甦趨勢已趨明確，展望轉趨樂觀，維持「買進」投資建議，目標價維持 525 元。法人指出，儒鴻 2025 年第四季營收為 92.64 億元，雖受布料動能轉弱影響，但在業外匯兌利益貢獻下，稅後每股盈餘（EPS）反而小幅上修至 5.72 元。全年來看，2025 年合併營收 379.90 億元，年增 3.2%，反映匯兌利益對獲利的支撐效果。

廣告 廣告

1 月營收重返正成長：品牌客戶回補庫存帶動 Q1 業績上修

進入 2026 年，營運動能開始轉強。法人指出，儒鴻 2026 年 1 月營收 35.82 億元，年增 7.6%，重返正成長，顯示品牌客戶回補庫存已啟動。受此帶動，法人將 2026 年第一季營收預估上修 8.5% 至 94.49 億元，季增 2%、年增 0.8%，營業利益同步上修至 18.72 億元。第一季稅後 EPS 亦上修 8.4% 至 5.40 元。法人說明，第一季 EPS 年減與季減，主要因 2025 年第四季及 2025 年第一季業外匯兌利益基期偏高所致，本業獲利下滑幅度已明顯收斂，營運正逐步回穩。

訂單能見度達 6 個月：三家新客戶與世足賽需求點火 Q2 動能

展望第二季，法人指出，訂單能見度已達約 6 個月，除品牌客戶持續回補庫存外，亦有世足賽相關訂單需求支撐，加上三家新客戶加入，帶動 2026 年第二季營收預估上修 3.1% 至 100.64 億元，季增 6.5%、年增 3.6%。稅後 EPS 上修至 5.95 元，季增 10.1%、年增高達 171.5%。法人認為，第二季獲利年增幅度顯著，主要反映 2025 年同期受對等關稅與新台幣升值影響，基期偏低。整體來看，法人將儒鴻 2026 年全年稅後 EPS 上修至 24.0 元，年增 19.7%。在庫存循環回升、新客戶加入及大型賽事訂單帶動下，復甦趨勢已確立。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

熱門股／記憶體遭錯殺！ 大摩再背書4檔報告

熱門股／高通利潤受記憶體排擠 台廠接單3強影響曝

AMD財報後大跌恐拖累台股？ 報告曝光

