個股／台達電法說會後 新目標價出爐

台達電（2308）在第三季交出歷史新高的營運成績，受惠於 AI 伺服器電源與液冷散熱產品出貨強勁，顯示公司正穩居 AI 資料中心供應鏈核心。元大與中信投顧最新報告均指出，公司在高壓直流（HVDC）電源架構與水冷技術上展現領先優勢，預期 2026–2027 年獲利將持續攀升，雙雙維持「買進」評等，目標價分別為 1,325 元與 1,300 元。

台達電於30 日法說會，公布第三季營收創下新高。元大指出，AI 伺服器電源與液冷散熱出貨強勁，推升營收與營益率；中信補充，AI 相關營收（含水冷與電源）佔比已達 34%，顯示公司轉型為 AI 基礎建設關鍵供應商。管理層表示第四季「淡季不淡」，AI 電源持續加速出貨，獲利結構可望再度優化。

兩家投顧均指出，台達電長期受惠於資料中心電力架構集中化與高壓直流（HVDC）供電趨勢。元大表示，公司 HVDC 產品正進行安規認證，預計 2026 年下半年導入、2027 年放量，每台伺服器電源內容價值將由 GB200 平台的 5.9 萬美元 提升至 GB300 的 8.3 萬美元、Rubin 的 16.2 萬美元，甚至 Rubin Ultra 的 46.4 萬美元。中信則指出，台達電早期投入集中式電源與液冷模組研發，確立規格制定權與議價優勢，將隨著 AI 資料中心需求暴增持續受惠。

HVDC成長明確

中信強調，2026 年資本支出規模將與 2025 年相當，但設備與自動化比重將提升至 65%，反映公司強化 AI 伺服器產品線的決心。泰國三座新廠預計於 2025 年底投產，美國德州廠則將於 兩年內落成，可進一步提升全球供應鏈效率。元大亦指出，公司積極擴充伺服器電源與散熱產能，未來兩至三年新增產能將持續挹注營收動能。

元大預估，台達電高毛利產品營收比重將自 2023 年的 39% 提升至 2027 年的 61%，AI 相關營收（含水冷與電源）於 2025–2027 年 將達 1,323 億、3,081 億與 5,288 億元，占總營收比重將逾五成。EPS 則預估為 2025 年 23.7 元、2026 年 36.9 元、2027 年 57.7 元，年增率分別達 75%、56%、57%。中信同樣看好中長期獲利成長，預估 2026 與 2027 年 EPS 年增率分別為 39% 與 19%，並強調任何短線回檔皆是進場布局機會。

投資建議與風險

元大以 2026–2027 年平均 EPS 47.3 元、給予 28 倍本益比，目標價 1,325 元；中信則以 30 倍本益比、2027 年預估 EPS 為基礎，給予 1,300 元目標價。兩家投顧一致認為，台達電的長期動能來自三大方向：包括AI 伺服器與資料中心電力架構升級；液冷散熱滲透率提高、研發與併購（M&A）推動的非線性成長。元大與中信均指出，台達電作為全球電源產業龍頭，產品組合與技術優勢明確，EPS 將於 2025–2027 年以年複合成長率（CAGR）約 56% 增長，中長期成長故事確立。主要風險則在於 AI 伺服器需求若低於預期，可能影響電源與液冷產品出貨節奏。

