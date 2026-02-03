個股／妖股回神 宅界最狂Palantir報告出爐

財經中心／廖珪如報導

Palantir Technologies為數據界軍火商，自911事件後就深入全球蒐集情報，是美國國防部重要合作對象，而其後發展在金融、醫療界的資料庫也相當完善，是現在許多AI公司都要合作的對象。（圖／翻攝自臉書）

Palantir 是全球領先的數據分析軟體公司，專門研發整合海量資訊的平台，核心產品包括供政府情報與國防使用的 Gotham、鎖定企業數位轉型的 Foundry，以及近年火熱的人工智慧平台 AIP。本土券商分析，透過先進的數據串聯技術，協助客戶在複雜環境裡做出精準決策。財報發布前的市場反應：從估值疑慮轉向對成長的信心。財報發布前，市場對 Palantir 的高估值一直有雜音，加上 2026 年初軟體板塊經歷修正，股價從 2025 年底的高點已經跌了將近 29%。

AIP 平台商業化成效：美國商業收入年增 137%

然而這次 Q4 財報一出來，情況幾乎完全扭轉。當日正盤收盤價 147.76 美元，盤後直接彈到 158.05 美元，漲幅 6.96%。市場普遍的解讀是，Palantir 的 AIP 平台已經證明了自己不僅僅是概念，在美國商業市場裡的爆炸性成長，讓公司成功撕掉了過度依賴政府標案的標籤。在川普政府對國防科技與邊境安全高度重視的背景下，這個時點來的格外合時宜。不過當前 PE 倍數仍然非常高，股價的後續走向還是要看接下來幾個季度數據能不能繼續撐住。Q4 2025 財報核心數據，幾乎全部勝過預期。2月2日盤後公布的 Q4 成績單，幾乎每一個項目都給了驚喜。單季收入來到 14.07 億美元，同比增長 70%，遠高於華爾街事先預估的 13.2 億美元，也是公司上市以來單季最高的成長率。

獲利能力爆發：GAAP 淨利翻八倍與 Rule of 40 指標

從利潤來看，GAAP 淨收入為 6.09 億美元，相比一年前的 7900 萬美元，幾乎是翻了八倍。調整後的營業利潤為 7.98 億美元，利潤率達到 57%。衡量軟體公司健康度的 Rule of 40 指標來到 127 分，比上一季度又進了 13 分，這個數字在業內算是罕見的水準。收入結構裡，美國市場單季收入突破了 10 億美元大關，來到 10.76 億美元，占總收入的 77%。美國商業收入為 5.07 億美元，同比增長 137%，這幾乎是這次財報裡最讓市場興奮的數字。美國政府收入為 5.7 億美元，同比增長 66%，在國防開支持續擴大的背景下，穩定性相當不錯。訂單動勢同樣強勁。總契約價值 TCV 為 42.62 億美元，同比增長 138%，是公司歷史上單季最高記錄。

2026 營收指導展望：高於市場預期 10 億美元

全年 2025 維度來看，總收入為 44.75 億美元，同比增長 56%。調整後的自由現金流為 22.7 億美元，財務狀況非常充裕。2026 年展望，指導數字直接炸開市場預期。全年收入指導為 71.82 億至 71.98 億美元，同比增長約 61%，而華爾街事先的共識預估大約是 62.7 億美元，整整高出將近 10 億。Q1 2026 單季收入指導為 15.32 億至 15.36 億美元，超過市場預估。美國商業收入的全年指導也給了至少 31.44 億美元，代表至少 115% 的同比增長，幾乎直接在說 AIP 平台在企業市場裡的滲透速度比外界想像的還快得多。調整後的自由現金流指導為 39.25 億至 41.25 億美元。

國防端長期訂單：美國海軍 ShipOS 計畫與供給穩定性

法說會上，CEO Alex Karp 說這些成長數字完全是靠公司產品力自行驅動的，沒有靠收購，並強調美國國內的需求實在太強。美國海軍也在這個季度簽署了高達 4.48 億美元的 ShipOS 計畫，用 Palantir 的平台來現代化海軍的工業供應鏈管理，這種國防端的長期訂單，對於公司未來收入的可見度又加了一層保障。市場插曲：Michael Burry 的看空與數據誤解。值得一提的市場插曲是，知名「大賣空」投資人 Michael Burry 在 2025 年 Q3 的 13F 申報中，被發現對 Palantir 開了大量的看跌期權 (Put)。不過，這張 Put 的實際權利金成本約僅 920 萬美元，當時許多媒體誤將「名義價值」報為 9.12 億美元。

AI 軟體生態圈：Palantir 與 NVIDIA 及台積電之關聯

這張 Put 的行權價定在 50 美元，到期日遠在 2027 年，反映出 Burry 認為 AI 板塊估值泡沫過大。然而，以 PLTR 目前盤後衝上 158 美元的價位來看，這張 50 美元的 Put 處境確實相當尷尬。AI 生態圈與台灣的間接關聯。Palantir 本身是純軟體公司，並沒有直接依賴台灣企業的硬體供應鏈。不過從整個 AI 產業的生態圈來看，Palantir 的核心戰略合作夥伴 NVIDIA 與台灣企業之間的關係，還是值得台灣投資人留意。NVIDIA 的 GPU 幾乎全部由台積電（2330）代工製造，而 Palantir 的 AIP 平台成長越快，企業對 NVIDIA GPU 計算力的需求就越大，這條路線最終還是會經過台積電這裡。台積電在先進製程上的地位無可取代，如果 AI 算力需求繼續加速，它依然是這條食物鏈裡離現金最近的環節之一。

