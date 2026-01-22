個股／搶攻高階載板 四家法人欣興新目標價耀眼

財經中心／廖珪如報導

（圖／翻攝NVIDIA官方YT）

隨著 AI 伺服器與高效能運算（HPC）需求持續擴張，ABF 載板供需缺口再度成為市場關注焦點。市場分析指出，在高階運算晶片放量、供給擴張速度有限的情況下，ABF 載板產業結構持續改善，報價與稼動率具備支撐，帶動相關供應商的獲利能見度上升。在此背景下，ABF 載板大廠欣興（3037）近期獲多家國內外法人同步調升目標價，反映市場對其 AI 與高階載板布局的正面看法。

法人上修目標價一覽：野村喊價 418 元與花旗看好 ASIC 加速器動能

市場彙整顯示，野村將欣興目標價上調至 418 元，指出 AI 需求推動資料中心資本支出攀升，帶動 BT 與 ABF 載板需求同步轉強，在供給受限與成本結構改善下，ABF 載板報價具備上行空間。花旗則將目標價上修至 400 元，認為 BT 與 ABF 載板需求明顯回溫，隨著雲端服務業者（CSP）持續擴大 AI 投資，AWS、Google 與 Meta 等客戶的 ASIC 與加速器需求，有助於推升 ABF 載板稼動率與毛利率表現。

產品組合優化效益：摩根大通與凱基聚焦大尺寸、高層數載板成長潛力

摩根大通同樣調高欣興目標價至 347 元，看好其高階 HDI 與 ABF 產品線進展，並指出在 AI 應用帶動下，大尺寸、高層數載板需求提升，將有助於改善產品組合與獲利結構。國內方面，凱基投顧則將欣興目標價調升至 455 元，認為 AI 驅動高階 ABF 需求，供需失衡情況改善，並上修公司中期獲利預估。凱基更預測，受惠於新一代 AI 伺服器放量，2026 年第二季起 ABF 供需將極度吃緊。

市場結構性轉變：AI 應用由雲端向邊緣擴散，載板產業走出修正循環

市場分析認為，隨著 AI 應用從雲端資料中心持續向邊緣運算與企業端擴散，ABF 載板需求已由短期復甦轉向結構性成長。在供給端擴產節奏相對保守的前提下，具備技術門檻與客戶基礎的載板廠商，營運彈性與獲利能見度相對提升。整體而言，市場解讀，ABF 載板產業正逐步走出修正循環，進入供需再平衡階段。欣興在高階載板與 AI 相關應用的布局，使其成為此一趨勢下的關鍵觀察指標，但後續仍須關注實際訂單釋出節奏與產能利用率變化。

