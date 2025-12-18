個股／散熱王者 目標價1250元的他

財經中心／廖珪如報導

雙鴻打入高階AI散熱製程，並握有美系雲端客戶AISC訂單，利多滿滿。（示意圖／PIXABAY）

台灣散熱模組廠雙鴻（3324）受惠於人工智慧（AI）伺服器液冷需求快速成長，市場預期其 2026 年營運動能將顯著放大。分析師指出，隨高階 AI 伺服器全面導入水冷設計，液冷產品將成為公司未來兩年最主要的成長引擎。券商分析認為，儘管主要客戶在水冷板產品上推動特定供應策略，可能壓抑雙鴻長期毛利率的高點表現，但在整體 AI 散熱市場仍處於高速擴張階段下，雙鴻獲利規模仍將顯著提升。依券商估算，雙鴻 2025 年每股盈餘（EPS）約 30.12 元，2026 年可望進一步成長至 51.91 元，以此推算，目前股價對應 2026 年本益比仍低於 20 倍，評價水準相對偏低，部分券商給予目標價 1,250 元。

廣告 廣告

就短期營運表現而言，雙鴻 2025 年第四季主要受惠於 GB300 系列 AI 伺服器水冷產品持續放量，帶動營收與產品組合同步改善。分析師預估，雙鴻第四季營收約 69.3 億元，季增約 16.3%，在高毛利水冷產品比重提升下，毛利率可望續揚，單季 EPS 約 12.46 元。展望 2026 年第一季，儘管進入傳統淡季，但在水冷需求仍強的情況下，營收可望呈現季持平，年增率仍有機會維持在 50% 以上。

雲端客戶 訂單滿手

從中期來看，雙鴻設定 2026 年營收成長目標在 50% 以上，主要動能來自多項結構性因素，包括 GB300 系列產品正式擴大切入輝達（NVIDIA）供應鏈、VR 系列水冷散熱產品產值持續放大，以及除單一客戶外，進一步切入其他雲端服務供應商與客製化 ASIC 平台。此外，部分高階繪圖晶片逐步轉向水冷設計，也將推升散熱模組的單位價值。

在訂單能見度方面，分析師指出，雙鴻目前在手訂單水位處於歷史高檔，AI 伺服器相關專案已排至 2026 年，部分客戶需求甚至延伸至 2027 年，顯示液冷散熱需求並非短期題材，而是具備中長期結構性支撐。

雙鴻為國內主要散熱解決方案供應商之一，產品涵蓋空冷與水冷系統。依 2025 年第三季產品結構來看，伺服器應用占營收比重約 60%，PC 約 27%，顯示卡與電競約 11%，其餘為手機與車用等應用；其中水冷相關業務占比約 35%，市場預期隨 AI 伺服器液冷滲透率提升，該比重仍將持續上升。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

5大慘業受關稅衝擊 國發會助攻了！

台積電爆加碼2千億赴美 經濟部回應了！

首款三折機問世！三星Galaxy Z TriFold登台亮相 驚人價格曝光

