個股／東元股價狂飆 關鍵技術曝

財經中心／廖珪如報導

副總統蕭美琴參訪東元電機產線，東元董座利明献（左一）參訪無稀土高效率馬達、無人機動力系統及機器人關節模組等國產研發成果。（圖／東元提供）

蕭美琴副總統昨(13)日前往東元電機(1504)中壢工廠參訪，了解無稀土高效率馬達與無人機動力系統、機器人關節模組等高效節能動力設備的國產研發製造能量。東元電機利明献董事長表示，面對全球能源轉型與關鍵材料受限的挑戰，東元持續投入核心馬達與系統整合技術研發，「我們的目標不只是提升效率，更要確保關鍵技術與製造能力掌握在自己手中，為台灣產業提供穩定、可長期發展的解決方案，並協助客戶邁向低碳與永續。」

廣告 廣告

蕭副總統在東元電機董事長利明献、副董事長吳素秋及總經理高飛鳶陪同下，走訪東元中壢產線，工業技術研究院董事長吳政忠亦隨行。一行人實地了解東元於研發與製造上的技術亮點及多元市場應用。蕭副總統肯定東元在自動化產線投資與技術研發的成果，並深入了解無稀土馬達的自主技術與競爭優勢，以及無人機關鍵技術的前瞻布局，展現對強化產業競爭力及因應國際供應鏈變局的高度重視。

量產「無磁石」同步磁阻馬達：突破稀土限制並進軍歐美市場

東元是台灣少數已量產磁阻馬達的業者之一，製造生產「完全無磁石」的無稀土馬達廠商，突破傳統馬達的效率限制，展現關鍵零組件的核心實力。針對一般工業的風水力設備，東元無稀土馬達可應用於多元產業，涵蓋石化、暖通空調（HVAC）、半導體與電子廠、礦業等領域，目前已實際應用於電子廠廠務水泵，並且推展至美國和歐洲市場銷售。

導入扁線與油冷關鍵技術：提升電動載具與高酬載無人機功率密度

因應電動載具與高酬載商用無人機動力系統對高功率密度與高效率的嚴苛要求，東元將扁線繞組與油冷卻等關鍵技術導入馬達設計，並搭配不受管制的輕稀土磁鐵材料，全面提升性能表現。東元指出，扁線結合油冷卻之馬達性能，相較市場主流方案可減輕重量達 15%，並藉由更均勻的熱分佈使冷卻效率提升 32%，整體功率密度進一步提高 25%。該技術除已成功導入電動巴士應用外，亦延伸至商用無人機動力系統，滿足起飛重量可達 150 kg 之農用、物流及吊掛等多元產業需求。

韌性供應鏈基石：小型無人機動力系統與機器人關節模組國產化

東元也向蕭副總統展示了小型無人機動力系統，產品特性包括輕量化設計、卓越加速性能、極致耐溫表現與高度運行可靠性；東元強調，善用台灣加工優勢，小型無人機動力系統打造遍及全台的韌性供應體系，例如採用中鋼矽鋼片及北中南業者的機械加工，為國產化奠定基石。

剛剛獲得台灣精品金質獎的東元機器人關節模組也是今天參訪行程的亮點之一，東元的機器人關節電機模組應用採一體化設計，將馬達、減速機與驅動技術整合於單一模組中，帶來穩定高效的系統運作表現。東元關節模組在相同轉矩輸出（140Nm）下，比競爭者具備更長的峰值輸出持續時間，讓智慧機器人運行更穩定、更高效。應用場域涵蓋工業巡檢、智慧物流，和消防救援，可適用於機器狗與人形機器人等多元領域，目前正與工研院合作開發機器狗應用。

品牌再造與轉型布局：持續投資智慧動力基地強化在地製造能力

自利明献董事長上任以來，東元電機積極推動品牌再造與轉型，並於 2025 年首度躋身「台灣最佳 25 國際品牌」，具體展現轉型升級的卓越成果。東元表示，未來將持續以中壢工廠作為高效率馬達與智慧動力系統的重要研發與製造基地，深化無稀土、高效能與高功率密度產品布局，並規劃持續投資設立變壓器產線與無人機動力系統產線，強化關鍵電力與動力核心元件的在地製造能力，攜手產官學研夥伴，為台灣能源轉型與永續發展注入關鍵動能和國際競爭力。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

租屋津貼發12個月 勞動部請錢辦法曝

熱門股／台積電赴美加碼5座廠？ 帶飛廠務三強

個股／台積電法說會前夕 最新目標價曝

