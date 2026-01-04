個股／燒燙燙高盛報告 台積電最新目標價曝

財經中心／廖珪如報導

繼大摩把台積電列為首選股並且上調目標價到1880元後，另一家外資券商高盛將孻積列為亞太半導體首選股，並且調升目標價至2330元，恰巧與台積電股票代碼一樣數字。（圖／資料價）

高盛證券發布最新研究報告，重申對台灣積體電路製造股份有限公司（台積電，2330.TW）「買入」評級，並將12個月目標價由原先水準大幅調升至新台幣2,330元，較當前股價（1,585元，截至2026年1月2日收盤）潛在漲幅達47%。報告指出，人工智慧（AI）將成為台積電未來數年成長的主要支柱，預期公司將在2026與2027年維持強勁營收成長動能。

高盛報告強調，台積電先進製程節點（3nm與5nm）利用率將持續維持高檔，並透過產能轉換與生產力提升實現顯著成長；同時，2nm製程預計2026年快速放量，貢獻當年晶圓營收達7.5%，超越3nm首年貢獻的5.1%。在AI GPU與AI ASIC晶片需求帶動下，高盛大幅上調2026與2027年營收（美元計）成長預估至30%與28%（原預估分別為21.7%與22.1%）。

看好台積電先進製程和毛利率



報告同時看好台積電毛利率表現，預期2026年起將穩定維持60%以上水準，主要受惠於海外廠成本稀釋低於預期（2025年僅1-2%）、製造生產力持續提升，以及先進節點高利用率支撐。高盛將2026與2027年毛利率預估分別調升至60.4%與60.6%，並上調同期每股盈餘（EPS）至新台幣82.56元與105.93元，增幅分別達8.9%與15.1%。

在資本支出方面，高盛預估台積電將大幅加碼投資以因應AI需求，2026年資本支出上調至460億美元（年增14%），2027年更上看540億美元，未來三年總資本支出預計超過1,500億美元，顯示對長期成長前景的高度信心。

列台積電為亞太區半導體首選



先進封裝（CoWoS）部分，高盛亦顯著上調產能與出貨預測，2026年CoWoS產能預估達127.5萬片晶圓（年增89%），2027年達231萬片（年增81%）；出貨量則分別上看118.5萬片與219.5萬片，主要受惠於AI晶片體積增大、晶片設計複雜度提升，以及先進封裝應用擴展至智慧手機、網路與伺服器CPU等非AI領域。高盛認為，台積電股價上漲空間取決於三項關鍵條件持續實現：AI訓練與推論需求穩健成長、雲端服務巨頭資本支出不減，以及兩岸地緣政治風險維持穩定。若上述條件達成，市場對獲利上調的認同將帶動估值擴張，支撐47%潛在漲幅。

高盛維持其為亞太區半導體首選標的，並列入亞太確信買入名單（Conviction List）。

